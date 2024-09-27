Гуляев о словах Родниной про допуск юниоров: «Никаких решений нет»

Гуляев прокомментировал слова Родниной о допуске российских юниоров к турнирам.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила , что совет Международного союза конькобежцев (ISU ) допустил российских юниоров на соревнования под своей эгидой.

27-28 сентября в Лозанне проходит заседание совета ISU.

– Международный союз конькобежцев допустил российских юниоров к международным соревнованиям?

– Нет. Никаких решений нет, – сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.