Фаткулина о продлении отстранения: «Меня это не удивило. Но все‑таки надеюсь, что кто‑то поедет на Олимпиаду-2026»

Конькобежка Фаткулина надеется, что кто-то из россиян сможет поехать на ОИ-2026.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Я, честно сказать. и не думала, что может быть по‑другому, так что меня все это не удивило.

Но я все‑таки надеюсь, что пусть и выборочно, но кто‑то поедет на Олимпийские игры в 2026‑м. Вопрос, успеет ли кто‑то отобраться, тянуть скорее всего будут до последнего», – сказала Ольга Фаткулина.