Фаткулина о продлении отстранения: «Меня это не удивило. Но все‑таки надеюсь, что кто‑то поедет на Олимпиаду-2026»
Конькобежка Фаткулина надеется, что кто-то из россиян сможет поехать на ОИ-2026.
Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Я, честно сказать. и не думала, что может быть по‑другому, так что меня все это не удивило.
Но я все‑таки надеюсь, что пусть и выборочно, но кто‑то поедет на Олимпийские игры в 2026‑м. Вопрос, успеет ли кто‑то отобраться, тянуть скорее всего будут до последнего», – сказала Ольга Фаткулина.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости