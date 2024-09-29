Конькобежец Алдошкин о продлении бана: «Надеюсь, мне доведется выступить на международном уровне под родным флагом»

Конькобежец Даниил Алдошкин верит, что российских спортсменов допустят до ОИ-2026.

«Конечно, сильное огорчение присутствует. В этот раз надежды на положительный исход было чуть больше, но предпосылок особых к этому я не видел, так что это было бы чудо, если бы нас допустили.

Хочу верить, что к Олимпийским играм‑2026 российское руководство всех спортивных органов власти найдет решение того, как мы сможем там оказаться и показать на что способны.

Надеюсь, что на моем веку мне доведется выступить на международном уровне под родным флагом и услышать на международных соревнованиях гимн России», – сказал серебряный призер Олимпиады-2022.