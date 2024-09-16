Семен Елистратов: «Для своих 34 лет чувствую себя отлично. Вон, Джокович в 37 лет выиграл Олимпиаду»

Семен Елистратов привел в пример победу Новака Джоковича на вопрос о возрасте.

Елистратову 34 года, он олимпийский чемпион Сочи-2014 в шорт-треке. В прошедшем сезоне спортсмен побеждал на Спартакиаде.

– Организм напоминает сколько тебе лет?

– Хороший вопрос. Как шучу в разговоре с ребятами, теперь я уже не могу гвозди есть, а на следующий день идти на тренировку и выдавать нужную мощность. Сейчас я ко всему подхожу более профессионально. Я очень тщательно слежу за питанием и режимом, те шалости, которые мог позволить себе в более юном возрасте, сейчас уже позволить не могу.

Но для своих 34 лет я себя чувствую отлично. Профессиональный спорт доказывает, что можно и в зрелом возрасте выигрывать на Олимпиаде. Главное – в подготовке не заниматься самообманом. Вон, Джокович в 37 лет выиграл на Олимпиаде, а теннис – это очень тяжелый вид спорта! – сказал Елистратов.