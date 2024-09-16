Журова о выборах главы МОК: «Для всего олимпийского движения лучшим может быть Самаранч-младший. А Коу, наверное, не худший вариант»

Светлана Журова назвала лучшего кандидата на пост президента МОК.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из семи претендентов, которые могут возглавить организацию в 2025 году. В их число вошли, в частности, глава World Athletics Себастьян Коу, а также вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший .

«Самое страшное, как только мы скажем, что он лучший, его обвинят в связях с Россией. Тогда давайте будем говорить, что это Коу. Но если говорить серьезно, то для всего олимпийского движения лучшим может быть Самаранч. Времена Самаранча-старшего были очень тяжелыми, он отстроил олимпийское движение, привел спонсоров.

Самаранч-младший хорош для всех, знает несколько языков. А Коу, наверное, не худший вариант. На мой взгляд, он имитирует негативное отношение к России и, подозреваю, только показывает на публику русофобские настроения. Наверняка Москва осталась у него в памяти в хорошем смысле слова после победы (в 1980 году Коу выиграл золото в беге на 1500 метров – Спортс’‘) на Олимпийских играх», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .