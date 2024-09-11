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МОК может не допустить Себастьяна Коу к выборам на пост главы организации

Заявка Себастьяна Коу на пост главы МОК может быть отклонена.

Это связано с новыми правилами выборов, которые ввел Международный олимпийский комитет (МОК), сообщает Associated Press.

Комиссия по этике МОК направила 111 членам организации письмо с разъяснениями, касающимися правил выдвижения кандидатур на руководящие должности. 

Согласно новым правилам, в день выборов и в течение всего срока полномочий на посту главы МОК президент организации должен являться членом Международного олимпийского комитета. 

Коу является членом МОК как президент World Athletics, эту должность он покинет в 2027 году в связи с истечением максимального срока полномочий – 12 лет. 

Другому возможному кандидату на пост главы МОК, 65-летнему Хуану Антонио Самаранчу-младшему, помешать баллотироваться могут возрастные ограничения МОК: полномочия членов организации, которые достигли 70‑летнего возраста, могут быть продлены на четыре года только один раз, решение должно быть одобрено руководством МОК.

В письме комиссии по этике МОК, председателем которой является Пан Ги Мун, отмечается, что олимпийская хартия «не делает исключений для президента, который является членом МОК наравне со всеми остальными членами». 

Действующий глава МОК Томас Бах объявил во время Олимпиады в Париже, что не будет избираться на новый срок. Выборы нового президента организации пройдут в 2025 году. 

Томас Бах уходит из МОК. Что известно

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Inside the Games
logoМОК
logoСебастьян Коу
Хуан Антонио Самаранч-младший
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