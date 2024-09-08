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Журова о российских паралимпийцах: «Они не зря поехали на Игры в Париж. Не думаю, что в нашей стране их будут осуждать»

Светлана Журова заявила, что россияне не зря участвовали в Паралимпиаде-2024

Соревнования проходили с 28 августа по 8 сентября в Париже. Российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых).

«Паралимпийцы большие молодцы! Не все смогли выступить на Играх. И каждая медаль – она есть и есть. Ребята старались. Понятно, что это их решение поехать на Паралимпиаду. Мы знаем, сколько над ними издевались, было много негуманных моментов по отношению к ним. Не надо смотреть на командный зачет.

Конечно, они не зря поехали на Игры. Не думаю, что в нашей стране их будут за это осуждать. Да, они наши ребята, но отправились на Игры как индивидуальные спортсмены. Им там тоже было непросто. Я бы не смогла сказать паралимпийцам, что поехать в Париж было ошибкой. Это же паралимпийцы», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСветлана Журова
logoПаралимпийские игры
logoпаралимпийская сборная России
logoпаралимпийская сборная России жен
logoСпорт-Экспресс
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