Сегодня пройдет церемония закрытия Паралимпиады в Париже. Начало – в 21:30 мск
8 сентября в Париже пройдет церемония закрытия Паралимпийских игр-2024.
Начало – в 21:30 по московскому времени. Художественный руководитель – Тома Жолли, который также был постановщиком открытия и закрытия Олимпиады.
Посетить мероприятие смогут российские спортсмены, которые выступали на Играх в нейтральном статусе. Всего они завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых).
В ходе церемонии Париж передаст паралимпийскую эстафету Лос-Анджелесу – городу, где пройдут соревнования 2028 года.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: сайт МОК
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