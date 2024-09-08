Сегодня пройдет церемония закрытия Паралимпиады в Париже. Начало – в 21:30 мск

8 сентября в Париже пройдет церемония закрытия Паралимпийских игр-2024 .

Начало – в 21:30 по московскому времени. Художественный руководитель – Тома Жолли, который также был постановщиком открытия и закрытия Олимпиады.

Посетить мероприятие смогут российские спортсмены, которые выступали на Играх в нейтральном статусе. Всего они завоевали 64 медали (20 золотых, 21 серебряную и 23 бронзовых).

В ходе церемонии Париж передаст паралимпийскую эстафету Лос-Анджелесу – городу, где пройдут соревнования 2028 года.