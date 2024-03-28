Семен Елистратов: «Наших иностранных коллег не беспокоит отсутствие на международной арене россиян. Это не хорошо и не плохо»

Семен Елистратов рассказал об общении с иностранными спортсменами.

– Вы говорили, что на международной арене нас не ждут. На основании чего вы так думаете?

– Я же смотрю соревнования, как искренне радуются спортсмены, когда выигрывают. Я тоже искренне за них радуюсь. Смотрю все международные старты, всех ребят знаю. Со многими тренировался.

– А общение какое у вас?

– Отличное! Я поздравляю с победами, друг другу сердечки отправляем. Но, если вы подойдете к какому-то иностранному спортсмену с вопросом о том, не хватает ли им спортсменов из Российской Федерации, думаю, что никто не ответит: «Да, нам не хватает россиян». Я говорю это искренне. Мои слова абсолютно не политизированы.

Когда был ковидный сезон, у нас состоялся чемпионат мира. Многие страны не приехали. Тогда ребята стали чемпионами мира. Но сейчас не вспоминают, что не было корейцев, китайцев. Его выиграли условно спортсмены из Канады, и это никого не тревожило. И сейчас точно такая же ситуация.

Очень люблю наших иностранных коллег, хорошо к ним отношусь. Но их не беспокоит отсутствие на международной арене россиян, это нужно принять как данность. Это не хорошо и не плохо. Просто если кто-то говорит, что без нас там все рухнуло, все, ужас... Нет, ребята. Я сейчас смотрел соревнования по шорт-треку. 16 тысяч человек на стадионе! Невероятное шоу, такого никогда не было. Просто смотрел весь чемпионат мира с открытым ртом! – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку.