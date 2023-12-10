Светлана Журова: «Думаю, Баха уже утомил украинский шантаж и в недалеком будущем на них перестанут обращать внимание»
Светлана Журова высказалась о возможном бойкоте Олимпиады со стороны Украины.
«Украина своим бойкотом вредит исключительно своим спортсменам, которые тоже нервничают: многие из них мечтали туда поехать. Но из-за своего правительства они вынуждены сидеть на иголках.
Хотя Россию и так допустили в самом урезанном формате, и еще не факт, поедем ли мы туда вообще.
Но я думаю, что Томаса Баха уже утомил этот украинский шантаж и в недалеком будущем на них перестанут обращать внимание.
Не едете — ваши проблемы. Как это было с США, когда они бойкотировали Олимпийские игры, проходящие в Китае», — сказала Журова.
Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян