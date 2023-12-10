Светлана Журова: «Думаю, Баха уже утомил украинский шантаж и в недалеком будущем на них перестанут обращать внимание»

Теги Светлана Журова МОК Томас Бах Париж-2024 Политика Коньки/шорт-трек

Светлана Журова высказалась о возможном бойкоте Олимпиады со стороны Украины.

«Украина своим бойкотом вредит исключительно своим спортсменам, которые тоже нервничают: многие из них мечтали туда поехать. Но из-за своего правительства они вынуждены сидеть на иголках.

Хотя Россию и так допустили в самом урезанном формате, и еще не факт, поедем ли мы туда вообще.

Но я думаю, что Томаса Баха уже утомил этот украинский шантаж и в недалеком будущем на них перестанут обращать внимание.

Не едете — ваши проблемы. Как это было с США, когда они бойкотировали Олимпийские игры, проходящие в Китае», — сказала Журова

Украина может отказаться от участия в Олимпиаде-2024 из-за допуска россиян

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