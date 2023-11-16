Журова об Играх дружбы: «Мы не противопоставляем себя МОК в этой ситуации. Они надумали себе лишнего»

Светлана Журова считает, что МОК «надумал лишнего» в ситуации с Играми дружбы.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия во Всемирных играх дружбы, которые пройдут 15-29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.

«Рекомендации можно давать какие угодно и постоянно запугивать людей. Во-первых, на наших соревнованиях мы вряд ли использовали бы такую организационную структуру, как олимпийский комитет. МОК проводит свои мероприятия, при чем тут наши соревнования?

Игры дружбы – это не альтернативные соревнования, это другие соревнования. Мы не противопоставляем себя МОК в этой ситуации. Они надумали себе лишнего. Начнем с того, что на этих соревнованиях есть призовые, это уже не как у МОК. Включены те виды спорта, которых нет в олимпийской программе.

Мы не проводим это под эгидой каких-то федераций, как кубок мира, чемпионат мира. Я думаю, их раззадорило, что если мы проведем соревнования стран БРИКС – это полмира. Их пугает, что на наши соревнования захотят приехать спортсмены из других стран, и это будет как подготовка к Олимпиаде в Париже.

Можно сопоставить это с ситуацией, когда мы бойкотировали Олимпиаду в Америке, а они – нашу. Тогда появились Игры доброй воли. Несмотря на все политические бойкоты», – сказала депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова «СЭ».

Журова считает, что МОК опасается финансовых потерь в случае успешного проведения Всемирных игр дружбы.

«У МОК может быть только один страх: что коммерция победит любительский спорт. Мировые спонсоры говорят: «Мы хотим, чтобы не было национальностей, чтобы приезжали лучшие из лучших из всех стран».

Мы же все это коммерциализируем, сделаем шоу для болельщиков. Наша задача – это перехватить. Есть ряд видов спорта, которые могут быть суперлигами в России», – цитирует Журову «Матч ТВ».