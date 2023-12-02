Светлана Журова: «Бах понимает, что как только будет подписано мирное соглашение, россияне вернутся на соревнования с флагом и гимном. Он ждет этого сигнала»
Светлана Журова считает, что глава МОК ждет «сигнала» в вопросе допуска россиян.
Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в марте будет принято решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.
«Уже и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и другие участники со стороны Запада говорят о неоднозначности.
Поэтому глава МОК Томас Бах понимает, что как только будет подписано мирное соглашение, россияне вернутся [к участию в международных соревнованиях] с флагом и гимном. Он ждет этого сигнала», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.
Она думает, что все такие продажные, как депутаты путина
Но как знать, пути Господни неисповедимы...
но отборочные они пройти, скорее всего, не успеют
Да и никакого мирного договора не будет, его нескем подписывать, да и их подписи ничего не стоят.