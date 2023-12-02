Светлана Журова: «Бах понимает, что как только будет подписано мирное соглашение, россияне вернутся на соревнования с флагом и гимном. Он ждет этого сигнала»

Светлана Журова считает, что глава МОК ждет «сигнала» в вопросе допуска россиян.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в марте будет принято решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Уже и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и другие участники со стороны Запада говорят о неоднозначности.

Поэтому глава МОК Томас Бах понимает, что как только будет подписано мирное соглашение, россияне вернутся [к участию в международных соревнованиях] с флагом и гимном. Он ждет этого сигнала», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.