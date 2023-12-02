Светлана Журова: «Бах понимает, что как только будет подписано мирное соглашение, россияне вернутся на соревнования с флагом и гимном. Он ждет этого сигнала»

Теги Светлана Журова МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Коньки/шорт-трек

Светлана Журова считает, что глава МОК ждет «сигнала» в вопросе допуска россиян.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что в марте будет принято решение об участии россиян в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Уже и генсек НАТО Йенс Столтенберг, и другие участники со стороны Запада говорят о неоднозначности.

Поэтому глава МОК Томас Бах понимает, что как только будет подписано мирное соглашение, россияне вернутся [к участию в международных соревнованиях] с флагом и гимном. Он ждет этого сигнала», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

 

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7 комментариев
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🤦
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Бредит женщина...
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Какая она дура всё-таки

Она думает, что все такие продажные, как депутаты путина
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Неужель до марта подпишут мировое? Это многие ждут
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Светлана, конечно, большая оптимистка и....фантазёрка..
Но как знать, пути Господни неисповедимы...
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не только Бах этого ждет
но отборочные они пройти, скорее всего, не успеют
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Всё враньё.
Да и никакого мирного договора не будет, его нескем подписывать, да и их подписи ничего не стоят.
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