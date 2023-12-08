В Минспорте Украины осудили решение МОК по участию россиян в Олимпиаде.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», – приводит слова главы министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного телеграм-канал ведомства.