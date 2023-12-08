Минспорт Украины о допуске россиян к Олимпиаде: «Решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК»
В Минспорте Украины осудили решение МОК по участию россиян в Олимпиаде.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).
«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», – приводит слова главы министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного телеграм-канал ведомства.
А то не патриотично будет как-то
Зачем тогда нужна такая победа?
Ведь Ласицкене сильнее)
Это будет страшный, непоправимый удар по олимпийскому движению ))
Мы идем за Советскую Родину
Нашим братьям и сёстрам помочь.
Каждый шаг, нашей армией пройденный,
Разгоняет зловещую ночь.
Белоруссия родная,
Украина золотая,
Наше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим!!!
Эх, наше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим!!!