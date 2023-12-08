Минспорт Украины о допуске россиян к Олимпиаде: «Решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК»

Теги МОК Олимпийская сборная России сборная Украины Париж-2024 сборная Украины жен Политика министерство молодежи и спорта Украины Легкая атлетика

В Минспорте Украины осудили решение МОК по участию россиян в Олимпиаде.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

Нейтральных спортсменов будут допускать к Играм в соответствии с рекомендациями МОК (недопуск атлетов из командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия).

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», – приводит слова главы министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного телеграм-канал ведомства.

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39 комментариев
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Надеюсь, что Могучих первая же откажется от поездки на Олимпиаду)
А то не патриотично будет как-то
+70
-7
+63
Господи, какой же цирк с низкой социальной ответственностью на всех уровнях
+43
-7
+36
А будет новый вид спорта - коллективное скакание на площади?
+29
-5
+24
Х-менов спросить забыли.
+20
-4
+16
Ответ IrbIS
Комментарий скрыт
Но не по спортивному принципу)
Зачем тогда нужна такая победа?
Ведь Ласицкене сильнее)
+14
-2
+12
Решительно наплевать с каждой неделей становится на Украину как ЕС так и США.
+14
-2
+12
Надеюсь они также решительно снимутся с олимпиады
+12
-3
+9
забыли спросить) идите под кровать)
+9
-2
+7
Ответ VictorVallecano
Комментарий скрыт
Писк 🐖🐷
+6
-1
+5
Если поедут, то будет целая рубрика о том кто из украинских спортсменов не пожал руку русским.
+4
-1
+3
Если американцы действительно как говорят, прекратят финансирование 404, Минспорта Украины скоро станет абсолютно бесполезной организацией))
+8
-5
+3
Могут даже отказаться теперь от участия.
Это будет страшный, непоправимый удар по олимпийскому движению ))
+5
-2
+3
Ответ IrbIS
Комментарий удален модератором
Ну как до ТЦК дойдешь, так сразу!
+2
0
+2
Короче это не устраивает ни наших ни украинцев.Парадокс.
+5
-3
+2
Ответ Stewee
Если американцы действительно как говорят, прекратят финансирование 404, Минспорта Украины скоро станет абсолютно бесполезной организацией))
Что значит "станет"? Разве сейчас от неё есть польза?
+2
0
+2
Ну так бойкотируйте олимпиаду. Надоели уже. Война это плохо, но спортсмены тут не при чем
+3
-1
+2
Вася Иванов с украинским паспортом решительно осуждает участие Богдана Иванко с российским паспортом!
+1
0
+1
Пишите в Спортлото
+3
-2
+1
кто вообще их спрашивает? а главное зачем?
+4
-3
+1
а какая разница в осуждении и решительном осуждении?
+1
-1
0
Хватит это терпеть ! ( сарказм , для особо одарённых)

Мы идем за Советскую Родину
Нашим братьям и сёстрам помочь.
Каждый шаг, нашей армией пройденный,
Разгоняет зловещую ночь.

Белоруссия родная,
Украина золотая,
Наше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим!!!
Эх, наше счастье молодое
Мы стальными штыками оградим!!!
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да не переживайте, их один фиг не отпустят)
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"и подкиньте грошей что ли" - добавил Матвей Бедный
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Ну если Украина откажется, то в принципе нет препятствий допустить Россию в полноправном статусе.
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Хвилинка козяцькой перемоги
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ты ли это, спортс.ру. столько комментариев в поддержку Родины пропустили
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так нет больше такой страны которая возмущается
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Недолго БУ осталось смердить...
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Не удивлюсь, что если главу министерства молодежи и спорта Украины Матвея Бедного сделать ещё богаче (я не думаю, что он бедный), а его страна в итоге капитулирует, он совершенно спокойно будет петь совершенно противоположные вещи ;)
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Ответ IrbIS
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От какой страны, если не секрет?)
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