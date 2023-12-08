МОК: «Нейтральные спортсмены должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с символами РФ или поддержкой боевых действий, до, во время и после Олимпиады-2024»

Олимпийцы должны будут воздерживаться от деятельности, связанной с символами РФ.

Сегодня Международный олимпийский комитет ( ) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал должны воздерживаться от любой деятельности или коммуникации, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, их национальными федерациями или НОК, или поддержкой боевых действий на Украине (включая символ Z, цвета георгиевской ленты и любые другие военные эмблемы и слоганы), на любой официальной площадке или в СМИ (включая интервью, ретвиты в социальных сетях, репосты и т. д.) до, во время и после Олимпийских игр-2024 в Париже.

Это включает в себя любые национальные мероприятия, связанные с участием нейтральных спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал не должны участвовать в каких-либо альтернативных церемониях, организуемых третьей стороной во время или после Олимпийских игр в в принимающей стране или за ее пределами», – сообщили в МОК.