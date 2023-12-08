МОК: «Нейтральные спортсмены должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с символами РФ или поддержкой боевых действий, до, во время и после Олимпиады-2024»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Единоборства

Олимпийцы должны будут воздерживаться от деятельности, связанной с символами РФ.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.

«Индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал должны воздерживаться от любой деятельности или коммуникации, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, их национальными федерациями или НОК, или поддержкой боевых действий на Украине (включая символ Z, цвета георгиевской ленты и любые другие военные эмблемы и слоганы), на любой официальной площадке или в СМИ (включая интервью, ретвиты в социальных сетях, репосты и т. д.) до, во время и после Олимпийских игр-2024 в Париже.

Это включает в себя любые национальные мероприятия, связанные с участием нейтральных спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

Индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал не должны участвовать в каких-либо альтернативных церемониях, организуемых третьей стороной во время или после Олимпийских игр в Париже в принимающей стране или за ее пределами», – сообщили в МОК.

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25 комментариев
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1.А квалификации уже не закончились? Много ли наших и белорусов ее прошло?
2.А если поучаствуют в альтернативных мероприятиях после игр, что будет-то?
3.А Израильские... ай да ладно ясно все!
+19
-6
+13
То есть, если спортсмен сфотографируется даже с собственным паспортом в руках, то уже дисквал? ) Или с гербом или символикой родного города. На русском то хоть можно разговаривать?
+3
0
+3
В ж пу себе запихните свои рекомендации
+4
-2
+2
Больше всего умилил пункт "после". Фактически это оставляет вилку из трёх вариантов:
1) Завершить карьеру после Игр
2) Билет в один конец
3) Не приезжать вовсе

Уверен, подавляющее большинство выберет третий вариант. Что касается теннисистов, то у них и до этого связи с Россией особо не просматривалось.
+2
-1
+1
Ответ Лёха Яр
1.А квалификации уже не закончились? Много ли наших и белорусов ее прошло? 2.А если поучаствуют в альтернативных мероприятиях после игр, что будет-то? 3.А Израильские... ай да ладно ясно все!
наверно надо быть альтернативно одаренным что бы не видеть различия между Россией и Израилем. может к окулисту сходить?
+3
-2
+1
Ответ Peter Parker
То есть, если спортсмен сфотографируется даже с собственным паспортом в руках, то уже дисквал? ) Или с гербом или символикой родного города. На русском то хоть можно разговаривать?
можно говорить только заранее согласованные фразы такие как "Не бейте пожалуйста и Только не по лицу"
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Ответ АдминБЦ
Больше всего умилил пункт "после". Фактически это оставляет вилку из трёх вариантов: 1) Завершить карьеру после Игр 2) Билет в один конец 3) Не приезжать вовсе Уверен, подавляющее большинство выберет третий вариант. Что касается теннисистов, то у них и до этого связи с Россией особо не просматривалось.
основная связь с россией - финансирование из бюджета

если его (финансирования) нет - можно ехать
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Ответ La Gushka
Почему заканчивать карьеру? Здесь о другом. Должен прекратить выступать от России и за Россию и перейти под другой флаг. Или же участвовать только в международных соревнованиях не в России, представляя исключительно самого себя. Участие, скажем, в играхдружбы после ОИ неминуемо приведет к дисквалификации, лишению нейтрпльного статуса и изъятию Олимпийских медалей, если таковые окажутся.
За Нейтралию?
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Ответ Vitto
Черный юмор.
это вы про американский стэндап?
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Ответ Виктор Войнов
ну конечно есть. Россия старается минимизировать потери гражданского населения, а Израиль не обращает внимание на сопутствующие потери, вообще.
Черный юмор.
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Ответ Лёха Яр
1.А квалификации уже не закончились? Много ли наших и белорусов ее прошло? 2.А если поучаствуют в альтернативных мероприятиях после игр, что будет-то? 3.А Израильские... ай да ладно ясно все!
А что Израильские спортсмены ,какие к ним претензии???
Кстати,а несуществующее г-во палестина у Вас ничего не вызывает?Спортсменов ХАМАС-встретите о
пладисментами и криками ура?
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Ответ Dizzod
наверно надо быть альтернативно одаренным что бы не видеть различия между Россией и Израилем. может к окулисту сходить?
Тут скорее детский психолог требуется. Или спец по старческой деменции.
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Ответ Dizzod
наверно надо быть альтернативно одаренным что бы не видеть различия между Россией и Израилем. может к окулисту сходить?
ну конечно есть. Россия старается минимизировать потери гражданского населения, а Израиль не обращает внимание на сопутствующие потери, вообще.
+1
-1
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Ответ Лёха Яр
1.А квалификации уже не закончились? Много ли наших и белорусов ее прошло? 2.А если поучаствуют в альтернативных мероприятиях после игр, что будет-то? 3.А Израильские... ай да ладно ясно все!
1 В основном нет, например в теннисе, дзюдо квалификация идёт по рейтингу и итог подводить будут где то в июне 2024,в борьбе часть лицензий на Олимпиаду уже через ЧМ , остальная часть будет на континентальном и мировом отборе на ОИ разыгрываться, в тхэквондо идёт через рейтинг и отборочные соревнования,есть ещё фехтование и гребля, но там будет трудно получить лицензии
2 Думаю после ОИ уже ничего не сделают
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о, опять политический срач. даже комменты читать не хочется
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это что Саша Большунов больше не сможет выйти на митинг "Zа мир" ?
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