МОК: «Нейтральные спортсмены должны воздерживаться от любой деятельности, связанной с символами РФ или поддержкой боевых действий, до, во время и после Олимпиады-2024»
Олимпийцы должны будут воздерживаться от деятельности, связанной с символами РФ.
Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что разрешит российским и белорусским спортсменам, прошедшим квалификацию в своих видах спорта, выступать на Олимпиаде-2024 в Париже в нейтральном статусе.
«Индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал должны воздерживаться от любой деятельности или коммуникации, связанной с национальным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом Российской Федерации, Республики Беларусь, их национальными федерациями или НОК, или поддержкой боевых действий на Украине (включая символ Z, цвета георгиевской ленты и любые другие военные эмблемы и слоганы), на любой официальной площадке или в СМИ (включая интервью, ретвиты в социальных сетях, репосты и т. д.) до, во время и после Олимпийских игр-2024 в Париже.
Это включает в себя любые национальные мероприятия, связанные с участием нейтральных спортсменов в Олимпийских играх в Париже.
Индивидуальные нейтральные спортсмены и их вспомогательный персонал не должны участвовать в каких-либо альтернативных церемониях, организуемых третьей стороной во время или после Олимпийских игр в Париже в принимающей стране или за ее пределами», – сообщили в МОК.
2.А если поучаствуют в альтернативных мероприятиях после игр, что будет-то?
3.А Израильские... ай да ладно ясно все!
1) Завершить карьеру после Игр
2) Билет в один конец
3) Не приезжать вовсе
Уверен, подавляющее большинство выберет третий вариант. Что касается теннисистов, то у них и до этого связи с Россией особо не просматривалось.
если его (финансирования) нет - можно ехать
Кстати,а несуществующее г-во палестина у Вас ничего не вызывает?Спортсменов ХАМАС-встретите о
пладисментами и криками ура?
2 Думаю после ОИ уже ничего не сделают