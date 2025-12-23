Журова: я работаю 7 дней в неделю, не могу представить себе 4 рабочих дня.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос, возможна ли четырехдневная рабочая неделя в России.

«Мне кажется, все уже привыкли к тому ритму, который сейчас есть. Так сейчас кто-то скажет: «Давайте работать в субботу и воскресенье, а в будни мы сможем детьми заниматься». Но вряд ли четырехдневная рабочая неделя сподвигнет людей больше заниматься семьей.

У нас есть многолетняя практика. При четырех рабочих днях возникнет вопрос: будут ли люди получать зарплату за все время? Тут надо спрашивать, готовы ли к такому работодатели. А если человек выйдет внеурочно пятым или шестым днем, а за это [платят] в два раза больше, такое, конечно, всех устроит, кроме работодателя. И сколько у нас все будет стоить? И как цены взвинтятся?

Лично я не готова к четырехдневной рабочей неделе. Я работаю семь дней в неделю, поэтому я не могу представить себе четыре рабочих дня — просто с ума сойду. Люди в любом случае найдут чем себя занять, но вопрос чем. Главное, чтобы не выпивали. А то у нас есть русская традиция, когда все свободны… Чтобы эти выходные три дня чем-то заниматься, нужны деньги, а заработают ли их люди за те рабочие четыре дня?

Вопрос в деньгах. Если человек богатый, он и семь дней может не работать, занимая себя чем-то. А если ты активный и занятой человек, вряд ли позволишь себе три дня прохлаждаться. Так что четырехдневная рабочая неделя жестко поменяет ритм всех.

У нас и сейчас в субботу и воскресенье не весь народ отдыхает. А четыре рабочих дня — перебор. Только если это не гибридный вариант в тех организациях, профиль которых позволяет совмещать онлайн- и офлайн-работу», — сказала Журова.