  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «Я работаю семь дней в неделю, поэтому я не могу представить себе четыре рабочих дня — просто с ума сойду»
5

Светлана Журова: «Я работаю семь дней в неделю, поэтому я не могу представить себе четыре рабочих дня — просто с ума сойду»

Журова: я работаю 7 дней в неделю, не могу представить себе 4 рабочих дня.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова ответила на вопрос, возможна ли четырехдневная рабочая неделя в России.

«Мне кажется, все уже привыкли к тому ритму, который сейчас есть. Так сейчас кто-то скажет: «Давайте работать в субботу и воскресенье, а в будни мы сможем детьми заниматься». Но вряд ли четырехдневная рабочая неделя сподвигнет людей больше заниматься семьей.

У нас есть многолетняя практика. При четырех рабочих днях возникнет вопрос: будут ли люди получать зарплату за все время? Тут надо спрашивать, готовы ли к такому работодатели. А если человек выйдет внеурочно пятым или шестым днем, а за это [платят] в два раза больше, такое, конечно, всех устроит, кроме работодателя. И сколько у нас все будет стоить? И как цены взвинтятся?

Лично я не готова к четырехдневной рабочей неделе. Я работаю семь дней в неделю, поэтому я не могу представить себе четыре рабочих дня — просто с ума сойду. Люди в любом случае найдут чем себя занять, но вопрос чем. Главное, чтобы не выпивали. А то у нас есть русская традиция, когда все свободны… Чтобы эти выходные три дня чем-то заниматься, нужны деньги, а заработают ли их люди за те рабочие четыре дня?

Вопрос в деньгах. Если человек богатый, он и семь дней может не работать, занимая себя чем-то. А если ты активный и занятой человек, вряд ли позволишь себе три дня прохлаждаться. Так что четырехдневная рабочая неделя жестко поменяет ритм всех.

У нас и сейчас в субботу и воскресенье не весь народ отдыхает. А четыре рабочих дня — перебор. Только если это не гибридный вариант в тех организациях, профиль которых позволяет совмещать онлайн- и офлайн-работу», — сказала Журова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
logoСветлана Журова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Светлана Журова: «Есть ощущение, что международные федерации приняли негласное правило по допуску россиян – больше трех не собираться»
20 декабря, 06:34
Депутат Журова против присуждения Сафонову ЗМС: «У Матвея заслуги перед Францией, а не Россией. Звание не должно быть обесценено»
19 декабря, 15:32
Журова о словах Клэбо: «Это называется – хочу быть и красивым, и умным, выскажусь нейтральненько, чтобы не осудили за поддержку России»
19 декабря, 10:37
Главные новости
Семенова о Кубке мира: «По ходу всех четырех этапов мы узнавали все новые и новые правила. Это касается не только нашей команды»
20 декабря, 09:17
Николай Гуляев: «Больше чем уверен, что в ближайшее время мы вернемся уже по-настоящему и будем представлять свою страну с флагом и гимном»
17 декабря, 20:29
Николай Гуляев: «Наших ребят на Кубке мира встретили по-доброму и радушно. Мы были готовы к худшему, но никаких провокационных акций не было»
17 декабря, 20:15
Гуляев о конькобежцах на Кубке мира: «Чудес не бывает, никто не ставил цели быть в финалах и на подиуме. Задача была – завоевать квоты на Олимпиаду»
17 декабря, 20:08
Коржова об участии в Кубке мира: «Я изменилась, стала отсекать мелкие переживания – понимаю, что они мне ничего не дадут. Есть цели поважнее»
17 декабря, 14:54
Саютина об отборе на Олимпиаду: «Слышала, что я запасная, но пока что это мне ничего не дает. Будем надеяться на лучший расклад»
15 декабря, 12:16
Анастасия Семенова: «Борьба на международном уровне очень жесткая. В дивизионе В вообще нет уважения к соперникам – прилетало и по лицу, и толкали, и пинали»
15 декабря, 11:26
Российская конькобежка Семенова квалифицировалась на Олимпийские игры в масс‑старте
14 декабря, 15:26
Коньки. Кубок мира. 4-й этап. Семенова выиграла масс-старт в дивизионе B
14 декабря, 11:19
Гуляев о допуске юниоров к соревнованиям: «Надеемся, что решение совета ISU будет положительным. На юниорский ЧМ в этом году мы не попадаем»
14 декабря, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о резолюции по олимпийскому перемирию: «Фактически ничего это не несет. Будет все как есть»
20 ноября, 12:58
Светлана Журова: «Украина постарается убедить членов исполкома МОК не восстанавливать в правах Олимпийский комитет России»
3 октября, 13:51
«МОК должны посмотреть, как делают их коллеги». Журова о восстановлении Паралимпийского комитета России
27 сентября, 09:30
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
3 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
27 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
14 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
22 мая 2024, 10:41