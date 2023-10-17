Журова о россиянах на Олимпиаде: «В МОК выдавливают ситуацию под то, что нейтральных спортсменов не допустят. Скажут: будьте диссидентами»

Светлана Журова высказалась о требовании МОК к атлетам отсутствия связи с Россией.

– МОК же не нужны задним числом свидетельства, что твою деятельность финансирует не государство. Им нужно, чтобы ты с 2022 года не был никак связан с государственными средствами.

То есть гипотетически, если исходить из слов Баха, то выходит, что, если тебя финансировала Российская Федерация, путь на Олимпиаду тебе закрыт. Причем не важно, поддерживал ты СВО или нет. Главное, чтобы не было госфинансирования. Теоретически этому могут соответствовать только единицы. И, мне кажется, таких нет.

– Получается, выхода нет?

– В плане поездки на Олимпиаду пока да, если исходить из того, что за последнее время сказал , что написал МОК в своих релизах. По крайней мере, у меня такое понимание. Понятно, что многие формулировки там очень обтекаемые. Возможно, дальше они еще какие-то уточняющие разъяснения дадут, которые позволят нам что-то трактовать по-другому. Но на сегодняшний день что есть, то есть.

И я сильно сомневаюсь, что еще какие-то глобальные уточнения и изменения в формулировках будут. Просто всех отцепят, и все. И дальше скажут: «Если вы диссиденты, то мы вас допустим». Собственно говоря, об этом уже сказала комиссия спортсменов МОК. Они же под это выдавливают ситуацию. Под то, что никаких нейтральных спортсменов скорее всего не допустят. Скажут: «Будьте диссидентами!»

– То есть призовут осудить СВО?

– Да, спортсмен должен будет встать и публично заявить, что отказывается от Родины. И тогда, возможно, МОК даже закроет глаза на то, что он получал деньги от государства.

Только этот спортсмен уже не будет нейтральным. Нейтральность – это значит не только отсутствие поддержки действий твоего государства, но и осуждения тоже. А именно такую форму допуска уже предлагала комиссия спортсменов, чтобы россияне проходили только как диссиденты. Или как беженцы. Типа «они сбежали из страны, потому что их там мучают», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

Глава МОК: «Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами. Важно, чтобы не было никакой связи с ОКР или Россией»