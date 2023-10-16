Бах о допуске россиян и белорусов: «Хотим внимательно оценить, что происходит во время квалификационных соревнований, ЧМ, континентальных турниров»

Томас Бах ответил на вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к ОИ-2024.

«Когда решится вопрос допуска россиян и белорусов? Мы хотим внимательно оценить, что происходит во время квалификационных соревнований, чемпионатов мира и на континентальных турнирах.

Вы уже слышали, в том числе от членов Международного олимпийского комитета, что миссия Олимпийских игр – объединить весь мир на мирных соревнованиях», – сказал глава МОК.

Летние Олимпийские игры в пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

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