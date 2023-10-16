Бах о допуске россиян и белорусов: «Хотим внимательно оценить, что происходит во время квалификационных соревнований, ЧМ, континентальных турниров»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Легкая атлетика

Томас Бах ответил на вопрос о допуске российских и белорусских атлетов к ОИ-2024.

«Когда решится вопрос допуска россиян и белорусов? Мы хотим внимательно оценить, что происходит во время квалификационных соревнований, чемпионатов мира и на континентальных турнирах.

Вы уже слышали, в том числе от членов Международного олимпийского комитета, что миссия Олимпийских игр – объединить весь мир на мирных соревнованиях», – сказал глава МОК.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

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14 комментариев

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Stewee
Как обычно, пустые слова. Очевидно, что никакой реальной власти у МОК нет, и выступать с флагом и гимном, как положено, наша сборная будет ой как не скоро. В общем-то и хрен с ними, последние ОИ не вызывали таких эмоций, как это было раньше.
+8
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Potapson
Лицемер.
+2
0
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Алё? Алёна
бла, бла, бла
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Melnikov1968
А что конкретно ты собираешься оценивать? Уровень результатов, конкуренции, состав участников и победителей соревнований? Допустим оценил, хотя непонятно каковы критерии? Что дальше? Полный тупняк.
+2
-1
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dimitrii63
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а что там с допуском Израиля
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Edward John Smith
Тот момент, когда теннисное руководство куда последовательнее и правильнее Баха и иже с ним.
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Al561
Совещание продолжается, короче))
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Viks
А что происходит во время квалификационных соревнований?
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Mikhail 1968
к чему эта новость, уже официально исключили после вхождения в ОКР четырёх присоединённых областей или Баху об этом не сказали?
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dimonivanov
А в чем была проблема на Азиатские игры допустить? Заодно была бы квалификация
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Cola
Наверное, за полтора года не удалось рассмотреть, что творится в этих псевдодружественных странах.
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Павел Мельников
Ответ dimitrii63
а что там с допуском Израиля
Что там с Палестиной. Которая в МОК :)
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Павел Мельников
Что там с Палестиной. Которая в МОК :)
то же самое, что и с Украиной
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fbd
Ответ Melnikov1968
А что конкретно ты собираешься оценивать? Уровень результатов, конкуренции, состав участников и победителей соревнований? Допустим оценил, хотя непонятно каковы критерии? Что дальше? Полный тупняк.
Он хочет оценить реакцию других стран на участие россиян, чтобы при планировании ои от этого отталкиваться. Ему нафиг не надо результаты оценивать, у него задача просто соревнования провести и заработать на этом баблишко.
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