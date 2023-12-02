Бах о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024: «Исполком МОК примет решение в марте»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Томас Бах высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Мы не обсуждали этот вопрос на заседании исполнительного комитета в Париже (которое прошло сегодня – Sports.ru)», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

5 декабря в швейцарской Лозанне состоится Олимпийский саммит.

«Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт. Примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход МОК.

В зависимости от того, что будет услышано на Олимпийском саммите, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте», – добавил Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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15 комментариев
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Бах, а сколько высокопоставленных людей из ООН погибло во время активной фазы конфликта на Ближнем Востоке. Вы там кроме как размахивать безопасностью что-нибудь ещё тренируете?
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Ок, в марте примут решение о допуске, а все отборы уже прошли....Тонко....
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Тот случай, когда можно спокойно хату ставить на то, что решение будет прежним)
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Балаболка продажная вылезла!!!
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Все логично: в марте уже будет победа и они приползут на коленях просить прощения. Так написано в плане.
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Странно, что на за день до открытия
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Зашибись, а как отбираться на игры?)
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там финал ЧМ U-17 по футболу среди парней идёт. не ни одной новости?
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мне кажется, это уже никому не интересно
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в Марте выборы Зели, совпадение , не думаю. Весной весь этот Запад будет думать как восстанавливать отношения с Россией на трупе Украины. Украинцев заранее жаль , придет диктатор Залужный, но я уверен, он куда более вменяем чем все евреи украины вместе взятые.
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Скорее в ОИ примет участие Сборная Хамаса чем Россия.
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"Посмотрим на результаты зимней военной кампании, если понятно будет, что вот-вот договариваться придётся, то и мы подсуетимся"
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Ответ imaxim
Странно, что на за день до открытия
дают максимум времени для завершения боевых действий
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Ответ ДЖИН
в Марте выборы Зели, совпадение , не думаю. Весной весь этот Запад будет думать как восстанавливать отношения с Россией на трупе Украины. Украинцев заранее жаль , придет диктатор Залужный, но я уверен, он куда более вменяем чем все евреи украины вместе взятые.
забыл сказать, что зимой европа замерзнет
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