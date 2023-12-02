Бах о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024: «Исполком МОК примет решение в марте»

Томас Бах высказался о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Мы не обсуждали этот вопрос на заседании исполнительного комитета в (которое прошло сегодня – Sports.ru)», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК).

5 декабря в швейцарской Лозанне состоится Олимпийский саммит.

«Мы изучим геополитическую ситуацию и ее влияние на спорт. Примем во внимание недавнее решение ООН по этому делу, которое призывает к олимпийскому перемирию и поддерживает подход .

В зависимости от того, что будет услышано на Олимпийском саммите, исполнительный комитет МОК примет решение в ближайшие месяцы, то есть на своем заседании в марте», – добавил Бах.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.