Союз конькобежцев России планирует организовать клубные турниры

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Союз конькобежцев России планирует организовать клубные турниры.

Планируются соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку.

«Естественно, Союз конькобежцев России планирует организовывать клубные соревнования. Но у нас сейчас очень много задач в связи с тем, что формат подготовки и проведения всех соревнований абсолютно изменился, акценты сменились.

Как говорится, нет худа без добра, мы думаем, что сейчас уникальная возможность обратить больше внимания и взор внутри страны и на развитие инфраструктуры, и, самое главное, на создание условий для занятий этих замечательных видов спорта», – рассказал  президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Лига клубного биатлона – отличная идея. Тогда почему ощущение провала?

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