Гуляев о шансах на допуск от ISU: «Судя по другим зимним видам, надежды мало. МОК одной рукой якобы дает надежду, а другой подмахивает – «не, не надо»

В Союзе конькобежцев России скептически оценили шансы на допуск от ISU.

С 6 по 8 октября в Лозанне пройдет заседание совета Международного союза конькобежцев (ISU), в повестку включен вопрос о возвращении российских спортсменов. Под эгидой ISU проходят турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

– Скажу так – я хоть и взрослый, но в чудеса еще верю. Но, скорее всего, этого (допуска) не произойдет, судя по настрою некоторых политиканов. Я даже не могу назвать их серьезными людьми. Они скатились до неприличных вещей, не объяснимых в нормальном мире. Мне кажется, они находятся в агонии или в каком-то приступе русофобии.

Посмотрим, но, судя по другим зимним видам спорта, надежды у нас мало. Не думаю, что президент ISU господин Ким (Чжэ Ель) рискнет принять иное решение. Не та фигура, чтобы брать на себя ответственность. Мелковатый спортивный чиновничек сейчас пошел. Никто не может поставить интересы спорта и спортсменов выше, чем интересы политиканов.

– А вы про кого? Западных политиков, функционеров ISU?

– Функционеров, в том числе МОК (Международный олимпийский комитет). Это же комитет выпускает рекомендации. Одной рукой он якобы дает надежду, а другой подмахивает – «не, не надо». Так что мое настроение теперь даже не разочарование, я слов не могу подобрать. Поживем – увидим. Ребята готовятся, мотивированы на конкуренцию. Мы заряжены на позитив.

– У нас в ISU есть представитель, Александр Кибалко. Наверняка должен же быть неформальный контакт. Руководители международного союза не под запись хоть что-нибудь говорят?

– Так они разводят руками: «Ничего личного». Все все понимают, а потом голосуют как нужно. Очередное подтверждение имело место в феврале. Я же был на конференции ISU в Херенвене, на чемпионате мира.

Общались, все спокойно. А через 12 дней в центральной голландской газете выходит статья, в которой национальный олимпийский комитет, министерство, федерация возмущаются моим приездом. Но тогда, правда, господин Ким четко обозначил свою позицию – мероприятие наше, и Союз конькобежцев России – член ISU.

– И лично с Кимом вы тоже говорили?

– Конечно. Ким обещает – все будет хорошо. Я ему: «А можно маленький дурацкий вопрос: когда?» К сожалению, они все очень зависимы. В том числе от своего желания попасть в МОК. Карьеристы. Пьер де Кубертен крутится на постоянной основе в своей могиле.

Интересы олимпизма и спорта задвигаются и становятся инструментом. Ну хорошо, попытайтесь вычеркнуть нас из мировой истории, – сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.