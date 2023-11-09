Федерация фигурного катания и Союз конькобежцев России отозвали из CAS иск на отстранение от международных стартов

Федерация фигурного катания и Союз конькобежцев России отозвали иск из CAS.

Федерация фигурного катания России ( ) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали из Спортивного арбитражного суда (CAS) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев ( ) отстранить российских спортсменов от международных стартов.

«Разбирательство по делу Союза конькобежцев России, Федерации фигурного катания на коньках России, Семена Елистратова, Ангелины Голиковой, Евгениии Тарасовой и против Международного союза конькобежцев (ISU) завершилось, поскольку заявители отозвали свою апелляцию», – сообщили в пресс‑службе .