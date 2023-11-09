Федерация фигурного катания и Союз конькобежцев России отозвали из CAS иск на отстранение от международных стартов

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Федерация фигурного катания и Союз конькобежцев России отозвали иск из CAS.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали из Спортивного арбитражного суда (CAS) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.

«Разбирательство по делу Союза конькобежцев России, Федерации фигурного катания на коньках России, Семена Елистратова, Ангелины Голиковой, Евгениии Тарасовой и Владимира Морозова против Международного союза конькобежцев (ISU) завершилось, поскольку заявители отозвали свою апелляцию», – сообщили в пресс‑службе CAS.

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23 комментария

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Александр Иванов
Хм, что бы это значило? Похоже на какие-то закулисные игры.
+24
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Ксения Бьорндален
"Что ж ты, фраер, сдал назад?!" (с)
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Olga.t
Интересно... а пояснения будут?
+8
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dimitrii63
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забавно, две шкатулки в студию
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Katerina Sunny
Журова обязательно должна высказаться.
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Ирина Иванова
Какой-то ветреный иск, похожий на гол в свои ворота.
+5
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encaro_one
После решения CAS по вопросу РФС, смысла не было множить негативную практику.
+6
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Defender64
Позор. Наоборот бы сейчас спросить в суде, почему ИСУ игнорирует наши интересы, если раньше они ссылались только на рекомендации МОК, а они с тех пор изменились в пользу допуска в нейтральном статусе?
Мы если не попадаем на этот ЧМ, то на следующий, даже если допустят, нам же обещали квоты урезать - это мы тоже оспаривать не будем? А там уже квоты на ОИ-26 будут определяться.
Очень похоже на то, что наши просто опустили руки
+10
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Леди Брэкнелл
Наверное решили не тратить деньги на бесполезняк. Печально.
+6
-2
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Хрустальный Гусенок
нет денег на дорогих юрисконсультов, специалистов и юристов?
не надо тратить деньги на проигранное дело, так как ОКП в целом забанена?
+5
-2
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Здравый@смысл@
Ответ Александр Иванов
Хм, что бы это значило? Похоже на какие-то закулисные игры.
Случайности не случайны
+4
-1
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Александр Шульгин
Ответ АннаФ
Может это уже ненужно, может нас скоро допустят?
Как только догонят так сразу
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фынский аксель
Ответ Ксения Бьорндален
"Что ж ты, фраер, сдал назад?!" (с)
Там ещё один иск вроде от Феди весит в КАС
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Always_sam
Стадия принятия?
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Иосиф Сталин
Пишут, что все российские спортивные организации отозвали. Видимо о чём-то договорились
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Atsuktuvas
"Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут."
(с)
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Любитель_ФК
Могу только догадываться, но это смахивает на определенные договоренности нашей федерации и ИСУ. Мы отзываем иск, а вы ..., а вот что вы ? И когда следующее заседание президиума ИСУ ? Хотя может я и ошибаюсь, а история банальная , просто бесполезная затея. КАС уже по-моему отказал кому-то в этом деле и надеяться просто не на что.
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Александр Шульгин
Ответ Маргарита Михайловна
Все деньги потратили на отмазывание одной допингистки Валиевой.
Похоже на то, очень это все выглядит нечистоплотно
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Лизавета Анна -Мария
Шаг вперёд, два шага назад((
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