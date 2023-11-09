Федерация фигурного катания и Союз конькобежцев России отозвали из CAS иск на отстранение от международных стартов
Федерация фигурного катания и Союз конькобежцев России отозвали иск из CAS.
Федерация фигурного катания России (ФФКР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали из Спортивного арбитражного суда (CAS) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.
«Разбирательство по делу Союза конькобежцев России, Федерации фигурного катания на коньках России, Семена Елистратова, Ангелины Голиковой, Евгениии Тарасовой и Владимира Морозова против Международного союза конькобежцев (ISU) завершилось, поскольку заявители отозвали свою апелляцию», – сообщили в пресс‑службе CAS.
Мы если не попадаем на этот ЧМ, то на следующий, даже если допустят, нам же обещали квоты урезать - это мы тоже оспаривать не будем? А там уже квоты на ОИ-26 будут определяться.
Очень похоже на то, что наши просто опустили руки
не надо тратить деньги на проигранное дело, так как ОКП в целом забанена?
(с)