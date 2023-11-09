Гуляев об отзыве иска на отстранение от международных стартов из CAS: «Ждем изменения ситуации в лучшую сторону»

Глава Союза конькобежцев России высказался об отзыве иска на отстранение из CAS.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) и конькобежцев России (СКР) отозвали из Спортивного арбитражного суда ( ) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.

«Мы сейчас сфокусированы в своей работе на внутреннем календаре и развитии конькобежного спорта и шорт‑трека в России. Что касается международных соревнований, ждем изменения ситуации в лучшую сторону», – сказал Николай Гуляев.