Гуляев о санкциях МОК: «Русофобия изо всех щелей прет, и это очень грустно, потому что это не имеет ничего общего с идеалами спорта»

Николай Гуляев объяснил решения Международного олимпийского комитета русофобией.

Накануне Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования.

«Как говорится, поживем, увидим. Я давно уже не комментирую высказывания и какие-то непонятные решения, так сказать, этих «чинуш» олимпийского спорта, которые засели там и, нарушая все мыслимые правила, я уже не говорю про Олимпийскую хартию, принимают какие-то по большому счету безумные решения.

Русофобия изо всех щелей прет, и это очень грустно, потому что это не имеет ничего общего с идеалами спорта и со спортом как таковым», – сказал глава конькобежцев России.