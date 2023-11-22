Гуляев о санкциях МОК: «Русофобия изо всех щелей прет, и это очень грустно, потому что это не имеет ничего общего с идеалами спорта»

Теги МОК Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) ООН Политика Коньки/шорт-трек

Николай Гуляев объяснил решения Международного олимпийского комитета русофобией.

Накануне Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования.

«Как говорится, поживем, увидим. Я давно уже не комментирую высказывания и какие-то непонятные решения, так сказать, этих «чинуш» олимпийского спорта, которые засели там и, нарушая все мыслимые правила, я уже не говорю про Олимпийскую хартию, принимают какие-то по большому счету безумные решения.

Русофобия изо всех щелей прет, и это очень грустно, потому что это не имеет ничего общего с идеалами спорта и со спортом как таковым», – сказал глава Союза конькобежцев России.

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