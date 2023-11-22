Дмитрий Васильев: «Бах – лицемер и лжец. Он войдет в историю как разрушитель олимпийского движения»

Дмитрий Васильев назвал главу МОК Томаса Баха лицемером из-за позиции по России.

«Люди, которые должны следить за тем, чтобы соблюдалась Олимпийская хартия, чтобы спорт ни в коем случае не был вовлечен в политику, сами это осуществили.

После 24 февраля просто-напросто рекомендовал всем международным федерациям отстранить всех российских спортсменов по всем видам спорта. А теперь он лживо, лицемерно заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Но это же очевидно, что он лицемер и обыкновенный лжец.

Собственно, к нему относиться по-другому уже невозможно. Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Он никогда не отмоется от того, что с ним сделал», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм