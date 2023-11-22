Дмитрий Васильев: «Бах – лицемер и лжец. Он войдет в историю как разрушитель олимпийского движения»
Дмитрий Васильев назвал главу МОК Томаса Баха лицемером из-за позиции по России.
«Люди, которые должны следить за тем, чтобы соблюдалась Олимпийская хартия, чтобы спорт ни в коем случае не был вовлечен в политику, сами это осуществили.
После 24 февраля Томас Бах просто-напросто рекомендовал всем международным федерациям отстранить всех российских спортсменов по всем видам спорта. А теперь он лживо, лицемерно заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Но это же очевидно, что он лицемер и обыкновенный лжец.
Собственно, к нему относиться по-другому уже невозможно. Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Он никогда не отмоется от того, что с ним сделал», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
Видимо из-за спортивных сборов прогуливал школу
Это с одной стороны логично , но это при условии , что спортсмены не участвуют в политике
Наши же добровольно или под давлением дружно собираются на путинги и громко кричат о любви к пересиденту
Вся любовь заключается в любви к госкорыту к которому они припали и отогнать их оттуда не представляется возможным
Тем более по указу ,,лучшего друга российских физкультурников " в корыте увеличился поток ништяков
Деньги за непонятные игры без реальных соперников приравненные выплатами к ОИ , ЧМ итд , машины , квартиры и конечно ,,главное" это значки и ордена
Турбопатриоты и братья по разуму Вероники Степановой? Остальной мир вообще в курсе, что олимпийское движение упало на дно, из-за бесхребетного Баха?
От спортивных чиновников хотелось бы не нытья "мы думали МОК такой, а он вооооон какооооой", а конкретики - да, мол, неприятно, но у нас есть план Б, заключается в том-то, уже начали его реализовывать.
1. Визжать «спорт вне политики» на каждом шагу
2. Сгонять спортсменов на путинги
3. Платить за медальки миллионы долларов из бюджета