Дмитрий Васильев: «Бах – лицемер и лжец. Он войдет в историю как разрушитель олимпийского движения»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Дмитрий Васильев Политика Биатлон

Дмитрий Васильев назвал главу МОК Томаса Баха лицемером из-за позиции по России.

«Люди, которые должны следить за тем, чтобы соблюдалась Олимпийская хартия, чтобы спорт ни в коем случае не был вовлечен в политику, сами это осуществили.

После 24 февраля Томас Бах просто-напросто рекомендовал всем международным федерациям отстранить всех российских спортсменов по всем видам спорта. А теперь он лживо, лицемерно заявляет, что спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств. Но это же очевидно, что он лицемер и обыкновенный лжец.

Собственно, к нему относиться по-другому уже невозможно. Томас Бах войдет в историю как разрушитель олимпийского движения. Он никогда не отмоется от того, что с ним сделал», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм

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33 комментария

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Andrei Lisavets
Васильев в фамилии Путин сделал три ошибки, а две буквы вообще не написал.
Видимо из-за спортивных сборов прогуливал школу
+41
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+14
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Mukunku 64
спортсмены не должны отвечать за действия своих правительств.
Это с одной стороны логично , но это при условии , что спортсмены не участвуют в политике
Наши же добровольно или под давлением дружно собираются на путинги и громко кричат о любви к пересиденту
Вся любовь заключается в любви к госкорыту к которому они припали и отогнать их оттуда не представляется возможным
Тем более по указу ,,лучшего друга российских физкультурников " в корыте увеличился поток ништяков
Деньги за непонятные игры без реальных соперников приравненные выплатами к ОИ , ЧМ итд , машины , квартиры и конечно ,,главное" это значки и ордена
+17
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Вечно в бане
Ответ G.H.O.S.T.
Этот дядька ничего не решает. Что написали, то и сказал. Но, как бесхребетного главу, при котором олимпийское движение упало на дно, да, запомнят.
А кто запомнит?
Турбопатриоты и братья по разуму Вероники Степановой? Остальной мир вообще в курсе, что олимпийское движение упало на дно, из-за бесхребетного Баха?
+11
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Татьяна Солотина
КАждый патриот должен уметь обзываться. Если он говорит без обзывательств, он недостаточный патриот.
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selso99
Ответ Anatiana
Кто Моська-то? Моськи - это те, кто пиндосам подлизывает
Почитайте басню о слоне и моське. Подумайте, подлизывала ли Моська слону? Потом ещё раз перечитайте.
+6
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Realist2022
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Ответ Maxximus
Он просто марионетка
Васильев - да. А что касается Баха, то просто не надо думать, что если глава организации, то обязательно как у нас в России должен быть царем в данной конкретной организации.
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Воздушный Змей
О том, что Бах чудак на другую букву, мне могут прекрасно рассказать юзеры со спорца.

От спортивных чиновников хотелось бы не нытья "мы думали МОК такой, а он вооооон какооооой", а конкретики - да, мол, неприятно, но у нас есть план Б, заключается в том-то, уже начали его реализовывать.
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rdyabin@icloud.com
Так, открываем методичку:
1. Визжать «спорт вне политики» на каждом шагу
2. Сгонять спортсменов на путинги
3. Платить за медальки миллионы долларов из бюджета
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starichok77
как там Анфиса то про Диму Васильева отзывалась то?)))
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Comeon!
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Сами знаете чей пу дель.
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GibsonFlyingV
Жабогадюкинг. Но слова Баха в самом деле лицемерны
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Bohemian rhapsody
Ответ Йоська Букенгольц
Кошка бросила котят, это Путин виноват.
Интересно, этой же фразой будет защищаться в Гааге путин, когда его спросят за все преступления?☻️
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Andrei Lisavets
Васильев в фамилии Путин сделал три ошибки, а две буквы вообще не написал. Видимо из-за спортивных сборов прогуливал школу
Путин во всем виноват! Если вы ребенок, то норм, понять можно, а вот если взрослый, то это беда.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Bohemian rhapsody
Интересно, этой же фразой будет защищаться в Гааге путин, когда его спросят за все преступления?☻️
В Гааге спросят?))) Серьезно в это веришь?) Проще в инопланетян поверить, чем в это.
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Олег Кучтраев
Ответ f0mk4
Как войдет в историю Васильев, он сам не сообщил
Как двукратный олимпийский чемпион
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starichok77
Ответ Татьяна Солотина
КАждый патриот должен уметь обзываться. Если он говорит без обзывательств, он недостаточный патриот.
"кто как обзывается, тот сам так называется" думаю помните, чьё изречение)))
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