Мария Захарова: «Резолюция ООН поощряет незаконные решения МОК в отношении отстранения российских спортсменов»

Мария Захарова заявила, что резолюция ООН поощряет незаконные решения МОК.

Накануне Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования

«Однако авторы резолюции... включили в текст резолюции положения, фактически поощряющие незаконные и дискриминационные решения Международного олимпийского комитета и Международного параолимпийского комитета в отношении отстранения российских спортсменов от международных спортивных соревнований.

Если начинаются двойные стандарты – стандарты заканчиваются. Сегрегация по национальному признаку, – вот как это называется, и они проявлены руководством Международного олимпийского комитета, который выступил локомотивом антироссийских спортивных санкций. Все это представляет собой вопиющее нарушение базовых прав человека.

Россия глубоко убеждена, что подлинная роль Олимпийских игр заключается в объединении наций, народов, снижении напряженности, особенно в период конфликтов, через которые не раз проходили международные отношения.

Именно этим обуславливается важность открытости и доступности площадки Олимпийских игр для всех без исключения, невзирая на национальность, этническую принадлежность, пол, политические убеждения, религию. Универсальные право на участие в культурной жизни защищается международным правом и включает в себя право на участие в спорте», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Олимпийское перемирие – главная традиция Игр. Как его придумали и как возродили в 90-е?