Мария Захарова: «Резолюция ООН поощряет незаконные решения МОК в отношении отстранения российских спортсменов»

Теги МОК ООН Политика Мария Захарова Р-Спорт Легкая атлетика

Мария Захарова заявила, что резолюция ООН поощряет незаконные решения МОК.

Накануне Генассамблея ООН поддержала резолюцию об олимпийском перемирии на период Игр-2024 в Париже. Россия воздержалась от голосования

«Однако авторы резолюции... включили в текст резолюции положения, фактически поощряющие незаконные и дискриминационные решения Международного олимпийского комитета и Международного параолимпийского комитета в отношении отстранения российских спортсменов от международных спортивных соревнований.

Если начинаются двойные стандарты – стандарты заканчиваются. Сегрегация по национальному признаку, – вот как это называется, и они проявлены руководством Международного олимпийского комитета, который выступил локомотивом антироссийских спортивных санкций. Все это представляет собой вопиющее нарушение базовых прав человека.

Россия глубоко убеждена, что подлинная роль Олимпийских игр заключается в объединении наций, народов, снижении напряженности, особенно в период конфликтов, через которые не раз проходили международные отношения.

Именно этим обуславливается важность открытости и доступности площадки Олимпийских игр для всех без исключения, невзирая на национальность, этническую принадлежность, пол, политические убеждения, религию. Универсальные право на участие в культурной жизни защищается международным правом и включает в себя право на участие в спорте», – сказала официальный представитель МИД РФ.

Олимпийское перемирие – главная традиция Игр. Как его придумали и как возродили в 90-е?

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31 комментарий

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MIHAS
Страны ООН поддержали олимпийское перемерие. Россия воздержалась. Что еще нужно нашим спортсменам? Правительство идет своим курсом
+45
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Orik298
Я вот специально телевидение не смотрю, чтобы всяких Соловьевых, Захоровых да Симонян не лицезреть.
Но Sports и тут умудряется этих фриков цитировать
+22
-4
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KMR
Вот интересно выходит. Языком она воюет с англосаксами,а в реале со славянами
+23
-5
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Ксения Бьорндален
Мария Захарова: «Резолюция ООН поощряет мой алкоголизм»
+14
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Pasha0403
машка стакан
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Olga.t
Захарова всё ещё пытается сделать приличное выражение лица... но задача практически невыполнима.
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marvelous
Как известно среда это маленькая пятница.
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Beriya
так мы, что там приняли, что типо международное право нам не закон......
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Alexander2022
Для начала может нужно обратить внимание на исполнение законов в своей стране?
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Мяти
Ответ marvelous
Как известно среда это маленькая пятница.
А это значит, наша Маша приготовила себе вкуснейшее блюдо под названием КОНЪЯК.
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Maturmalai
Резолюция ООН - достаточно хитроумный ход, выбивший из под российских пропагандистов аргумент об олимпийском духе. Раз Россия не поддерживает прекращения войны во время ОИ, то и о сохранении олимпийского духа с ее стороны не может быть и речи.
Впрочем, все это пиар и театр. Войну по-любому нужно заканчивать незамедлительно, и олимпийские соображения тут далеко не на первом месте.
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Kvik75
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Ответ Ксения Бьорндален
Мария Захарова: «Резолюция ООН поощряет мой алкоголизм»
вместе бухала
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Христиан Юла
Не хотят видеть Россию в международном спорте, значит не нужно и навязываться. России своё "робить" нужно. Игры Дружбы, Игры Справедливости и.т.д.
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Melnikov1968
МОК прикинул и решил, что лучше отстранить Россию и Белоруссию, вместо постоянного геммороя из-за отказа(бойкота) других стран, которые не желают соревноваться с российскими спортсменами. Вот не хотят эти люди строить с нами мосты дружбы. Да и наши постоянно льют грязь на запад. О каком нормальном диалоге может идти речь? А все эти декларации, резолюции, хартии и т.д. выглядят фиговым листом. Прикрыться можно, но не более.
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Viks
"незаконные решения МОК" --- Чушь. Кто признал решения МОК незаконными? Какая судебная инстанция?
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sergfa76
Ответ Pasha0403
машка стакан
мария героинЯ
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Геннадий Тимченко
Ответ MIHAS
Страны ООН поддержали олимпийское перемерие. Россия воздержалась. Что еще нужно нашим спортсменам? Правительство идет своим курсом
Просто Мария сегодня воздержалась 🍷🥃🍸🥂🍾❓НЕ ВЕРЮ🤣🤣🤣
0
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kutavlik
А что, на лето 2024 года у нашего руководства опять какие-то планы????
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Виталий А.
Ответ Христиан Юла
Не хотят видеть Россию в международном спорте, значит не нужно и навязываться. России своё "робить" нужно. Игры Дружбы, Игры Справедливости и.т.д.
Отличная идея!👍 Кубок Газпрома или Роснефти будет назло поганым Байденам и Обамам.
0
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