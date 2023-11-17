Глава Совета по правам человека РФ: «МОК находится под контролем американцев. Запад ведет с нами необъявленную войну – россияне должны это осознать»

Теги МОК ООН Политика Игры дружбы Легкая атлетика

Глава СПЧ РФ заявил, что США контролируют Международный олимпийский комитет.

Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в России.

«МОК находится под контролем американцев в первую очередь. Это позорное решение, МОК то ли призвал, то ли приказал спортсменам всего мира не принимать участие в тех соревнованиях, которые организуются в России.

Это позорное решение, но мы не можем запретить МОК, нам надо соревнования проводить», – сказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Он напомнил про недавнее голосование в ООН по палестино-израильскому конфликту, когда «огромная часть мира проголосовала против позиции США».

«Сегодня по конфликту в Израиле, завтра по спорту, послезавтра еще по каким-то вопросам. Надо линию свою гнуть, и рано или поздно все встанет на свои места.

МОК рано или поздно перестанет быть дворняжкой при хозяине. Но для этого требуется воля, сила и права человека», – отметил Фадеев.

«Запад ведет с нами необъявленную войну. На украинском театре военных действий эта война называется специальной военной операцией.

Поэтому они не считают нужным каким-то образом заботиться о соблюдении прав человека по отношению к российским гражданам. Россияне должны это отношение Запада хорошо осознать», – приводит слова Фадеева РИА Новости.

В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?

МОК пытается отменить Игры Дружбы в России. Получится?

74 комментария

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Oleg Pepel
По правам человека? В РФ? А они есть?
+74
-11
+63
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imaginary
Ответ Oleg Pepel
По правам человека? В РФ? А они есть?
мы все знаем этого человека
+36
-5
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Мистер Уайт
Хорошо, что в России есть Фадеев, который может всё объяснить необразованным россиянам и растолковать, что они должны осознать.
+30
-5
+25
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Viks
Дя тел. Если бы американцы контролировали МОК, то дело Валиевой судьбу медалей решили бы за месяц и понятно в чью пользу
+31
-11
+20
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Grads
"Кругом враги, Запад загнивает, а россиян ждёт светлое будущее!!! Вы только держитесь там и потуже затяните пояса! И про чиновников не забывайте, чтобы их корыто не мельчало."
+29
-10
+19
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несахар
В чем проблема покинуть все международные спортивные организации? Их в дверь - они в окно. Вместо спорта высоких достижений будете развивать спорт массовый. И миллионы футболистам платить не надо будет, как раз освободятся дополнительные деньги на национальную безопасность и оборону. А стране, в которой гражданам обещают попадание в рай, другого и не надо
+16
-3
+13
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несахар
Ответ Grads
"Кругом враги, Запад загнивает, а россиян ждёт светлое будущее!!! Вы только держитесь там и потуже затяните пояса! И про чиновников не забывайте, чтобы их корыто не мельчало."
Да еще в 19 веке на Руси славянофилы-почвенники говорили, что Запад загнивает. Уже больше ста лет загнивает. Никак загнить не может.
+21
-8
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peppi-lia
Ответ Заяцволк
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да, можешь создать что-то полезное, что государство у тебя потом отберет: вконтакте, тинькофф, сеть Магнит и прочее...таких примеров множество. Любой более-менее крупный частный бизнес у их владельца угрозами, шантажом и прочим - отбирается. Такая свобода ))
а президента мы можем выбрать? А отказаться идти на СВО? а митинговать? и так далее
+15
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peppi-lia
Ответ несахар
Да еще в 19 веке на Руси славянофилы-почвенники говорили, что Запад загнивает. Уже больше ста лет загнивает. Никак загнить не может.
например, Европа еще прошлой зимой должна была без нашего газа замерзнуть )) интересно, этой зимой уж точно замерзнет!
+12
-2
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miladoc1
Ответ Заяцволк
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И это все ваши права?! Рассмешили)))
+14
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Viks
Ответ Рустем Галеев
УК РФ Статья 280.3.Лишение свободы на срок до семи лет.Всё по закону!!!!!!
Чудо, в странах, где есть права человека, нет законов, по которым можно сажать за слова.
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catcher69
Ответ TUGRI
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печатай рубли покажи им кузькину мать !!!!!!!!!!!!!!!
+8
-1
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несахар
Ответ Renki
Да-да. А ещё они негров линчуют.
И всё бы ничего, но вот эта примитивщина "а у них негров линчуют" очень хорошо заходит необразованным слоям населения, а большинство окончивших школу это считай люди необразованные, поскольку цель школы не уму учить, а готовить гражданина влиться в систему, которую строит правящая власть
+9
-2
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Viks
Ответ TUGRI
а причем здесь Валиева? МОК? вообще то МОК и суд- разные вещи
Чудо, дело 2 года тянут не судьи. КАС только несколько месяцев назад подключился.
+9
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Renki
Да-да. А ещё они негров линчуют.
+10
-4
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Кукушкин
Валерик Фадеев знает, что говорит. Как же ему не знать, если ассоциированными членами СПЧ, им возглавляемом, являются и ФСБ, и ГРУ. Да и волонтеров на проклятом западе достаточно.
+7
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несахар
Вечное нытьё о том, что везде всё американцами схвачено и что снова кинули - вот это и есть внешняя политика России. Заметил, что большинство представителей американской власти в любых ситуациях ведут себя очень дисциплинированно, никакой истерики. Байдена не приняли в Иордании, российская пропаганда из этого для внутренней аудитории слона раздула, а американцам хоть бы что. Американцы уже такие матёрые, что ко всему готовы. В общем хладнокровно гнут свою линию. Одно ясно, эти ребята, все эти Джорджи и Джоны еще как минимум тысячу лет в мире будут доминировать.
+6
-1
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miladoc1
Ответ TUGRI
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Весьма примитивно, но впрочем, ожидать другого ответа от человека, обладающего такими «могучими правами» невозможно. Мне вас даже не жаль.
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sintenced
"Совет по правам человека РФ" возглавляет хит-парад бесполезных структур.
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Viks
"МОК рано или поздно перестанет быть дворняжкой при хозяине." --- Эти Фадеевы точно хотят работать с дворняжкой и быть в олимпийском движении?
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Jan T
Глава совета по правам (известного) человека Фадеев растёкся мыслей по дереву.
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Кукушкин
Я никак не могу понять вот чего. А кто мешает Российской Федерации, права человека в которой изо всех своих последних сил защищает гр. Фадеев, взять МОК под свой контроль? За три дня. Неужели и эту простую вещь я должен гражданину Фадееву подсказывать?
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sintenced
Ответ Oleg Pepel
По правам человека? В РФ? А они есть?
Нет. Но уполномоченный по ним есть.
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несахар
Ответ Viks
Комментарий удален модератором
Убийце могут дать меньший срок, потому что убийца для правящей верхушки не угроза, а вот кто дискредитирует решения власти угроза. Такова логика тех кто на самом верху сидит.
+4
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Российский пользователь
Я лично плохое отношение к себе только от других деятелей вещающих осознал
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kezmann
Шизоидный Брэд
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miladoc1
Ответ Заяцволк
Не все, но основные ) Право на безопасность - жизни и имущества - это самое первостепенное, без этого права говорить о других правах нет смысла. И это право обеспечивается государством с помощью полиции например, которая может законно разогнать несогласованно митингующих. Вот в США, например, с этим проблемы, там БЛМ вышли на улицы, создавая угрозы имуществу и жизням нормальных людей, а полиция на коленях стоит, стыд какой. У нас нет такого, хулиганам не позволено расхаживать безнаказанно. На втором месте - право на развитие с целью дальнейшей работы и обеспечения себя деньгами, типа самоопределение, или как там правильно называется - тоже обеспечивается. Ну а дальше можете перечислить сами что-то - право выбирать, право водить машину, блин, не знаю реально что ещё написать, вроде всё основное перечислил, можете самостоятельно дополнить )
Дополнять нечего, тк все перечисленное вами - это не права, а их видимость. О какой безопасности можно говорить, особенно в сегодняшней ситуации???!!! Я бы могла привести много примеров, но к ФК это не имеет никакого отношения. Вы вообще, где живете, когда в стране полное бесправие и беспредел во всех областях?!
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Viks
Надо линию свою гнуть" --- Чудак на букву "м". Со своей линией можно и загнуться.
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All These Things I Hate
Ответ Renki
Да-да. А ещё они негров линчуют.
кстати, в прошлом году в последних штатах отменили этот закон🤣
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men555
Ответ УльтраПравый
США враг, а Европа их подпевалы, вот и вся политика
Но росийских чинуш денежка, дома, дети учатся и живут почему то в странах "подпевал" и США.
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несахар
Ответ TUGRI
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Сразу видно человека смотрящего телевизор и верящего всему на слово. Если ты такой умный, то чего же весь проводит финансовые расчеты не в рублях, а долларах?
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Viks
Ответ несахар
Убийце могут дать меньший срок, потому что убийца для правящей верхушки не угроза, а вот кто дискредитирует решения власти угроза. Такова логика тех кто на самом верху сидит.
В том-то и дикость, что ничего она не дискредитировала - она всего лишь своё личное мнение написала на 5-ти бумажках, которые увидели три с половиной человека.
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Игорь М.
Не думаю, что Запад и американцы виноваты в том, что у нас в Алтайском крае нищий народ и мужчины в среднем живут 64,5 года. Может, кто-то другой с россиянами войну ведёт?
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несахар
Ответ Игорь М.
Не думаю, что Запад и американцы виноваты в том, что у нас в Алтайском крае нищий народ и мужчины в среднем живут 64,5 года. Может, кто-то другой с россиянами войну ведёт?
Алтай застрял в 90х
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TUGRI
Ответ несахар
Вечное нытьё о том, что везде всё американцами схвачено и что снова кинули - вот это и есть внешняя политика России. Заметил, что большинство представителей американской власти в любых ситуациях ведут себя очень дисциплинированно, никакой истерики. Байдена не приняли в Иордании, российская пропаганда из этого для внутренней аудитории слона раздула, а американцам хоть бы что. Американцы уже такие матёрые, что ко всему готовы. В общем хладнокровно гнут свою линию. Одно ясно, эти ребята, все эти Джорджи и Джоны еще как минимум тысячу лет в мире будут доминировать.
а то есть- америка ведет повсюду войны- это оказывается хладнокровие и доминирование))) ясно теперь. ну что ж будем у них опыт перенимать))) хладнокровно с доминантой идти вперед)))
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УльтраПравый
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Ответ men555
Но росийских чинуш денежка, дома, дети учатся и живут почему то в странах "подпевал" и США.
Ну во-первых далеко не у всех, а во-вторых это все с других времен осталось, когда еще норм отношения были, и большая часть конфискована из-за санкций
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Рустем Галеев
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Viks
Чтобы вы Россию добили без препятствий?
тебя давно проверить надо
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несахар
Ответ Viks
В том-то и дикость, что ничего она не дискредитировала - она всего лишь своё личное мнение написала на 5-ти бумажках, которые увидели три с половиной человека.
это вы так считаете.
а по мнению власти никакого личного мнения не должно быть.
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Viks
Ответ Рустем Галеев
можешь уехать жить туда где хорошо,скатертью дорога тебе,никто не держит
Чтобы вы Россию добили без препятствий?
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TUGRI
Ответ Антон Александров
Россияне должны осознавать, что их страна ведет захватническую войну с соседней страной. А прав у них нет.
а америка какие войны ведет?)) а ну да- демократические)) хахлам земли давали даром не для того, чтобы на них стояли америкосы и нас шантажировали. Верните нам наше!
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men555
Ответ TUGRI
Комментарий скрыт
Потому пу и решил с в о начать, чтобы лучше жили?
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pas33pas
Ответ несахар
В чем проблема покинуть все международные спортивные организации? Их в дверь - они в окно. Вместо спорта высоких достижений будете развивать спорт массовый. И миллионы футболистам платить не надо будет, как раз освободятся дополнительные деньги на национальную безопасность и оборону. А стране, в которой гражданам обещают попадание в рай, другого и не надо
Так-то оно так... но зачем МОК вообще как-то реагирует на всякие там Игры Дружбы и т.д.? Я очень скептически относился к играм дружбы пока не появились заявления ВАДА что Россия не может проводить крупные соревнования. Оказывается будет крупное соревнование, а я-то думал будет РФ и Сев.Корея.
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TUGRI
Ответ несахар
флаг вам в руки
все? сказать то нечего оказалось! Полмира разбомбили, а вам и в радость я смотрю.
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Заяцволк
Ответ miladoc1
Дополнять нечего, тк все перечисленное вами - это не права, а их видимость. О какой безопасности можно говорить, особенно в сегодняшней ситуации???!!! Я бы могла привести много примеров, но к ФК это не имеет никакого отношения. Вы вообще, где живете, когда в стране полное бесправие и беспредел во всех областях?!
А как определить, правда или неправда перечисленное ? Да только реальностью, примерами, да. Где какое бесправие и беспредел ? Без примеров это огульно звучит. Я со своей стороны привёл пример того, что всё нормально работает - хулиганы вышли на несогласованный митинг, и полиция справедливо их разогнала, это и есть соблюдение права нормальных жителей на безопасность.
А право на развитие может быть не обеспечивается ? Есть бесплатные и платные вузы, получай образование, какие проблемы ? Есть интернет, ищи подходящую профессию, разве кто-то мешает ?
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miladoc1
Ответ Заяцволк
Кстати, ещё очень важное и актуальное право. У мужчин есть право не жениться, и не заводить мерзких детей. Вот если бы заставляли, тогда можно было бы говорить, что права человека не соблюдаются )
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несахар
Ответ TUGRI
а то есть- америка ведет повсюду войны- это оказывается хладнокровие и доминирование))) ясно теперь. ну что ж будем у них опыт перенимать))) хладнокровно с доминантой идти вперед)))
флаг вам в руки
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TUGRI
Ответ miladoc1
И это все ваши права?! Рассмешили)))
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Al561
Фадеев прекрасный пример, как из человека превратиться в дворняжку)))
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Илья Савчук
мок, в который входят ваши братушки из Китая , Индии и Ирана и т.д., получается они все вместе сделали удар в спину?!
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saskha
"Запад ведет с нами необъявленную войну. На украинском театре военных действий эта война называется специальной военной операцией."
А, так это Запад проводит СВО? тогда другое дело
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