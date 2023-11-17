Глава Совета по правам человека РФ: «МОК находится под контролем американцев. Запад ведет с нами необъявленную войну – россияне должны это осознать»
Глава СПЧ РФ заявил, что США контролируют Международный олимпийский комитет.
Ранее МОК предостерег национальные олимпийские комитеты от участия в Играх Дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в России.
«МОК находится под контролем американцев в первую очередь. Это позорное решение, МОК то ли призвал, то ли приказал спортсменам всего мира не принимать участие в тех соревнованиях, которые организуются в России.
Это позорное решение, но мы не можем запретить МОК, нам надо соревнования проводить», – сказал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
Он напомнил про недавнее голосование в ООН по палестино-израильскому конфликту, когда «огромная часть мира проголосовала против позиции США».
«Сегодня по конфликту в Израиле, завтра по спорту, послезавтра еще по каким-то вопросам. Надо линию свою гнуть, и рано или поздно все встанет на свои места.
МОК рано или поздно перестанет быть дворняжкой при хозяине. Но для этого требуется воля, сила и права человека», – отметил Фадеев.
«Запад ведет с нами необъявленную войну. На украинском театре военных действий эта война называется специальной военной операцией.
Поэтому они не считают нужным каким-то образом заботиться о соблюдении прав человека по отношению к российским гражданам. Россияне должны это отношение Запада хорошо осознать», – приводит слова Фадеева РИА Новости.
В России уверены, что Америка спонсирует МОК, поэтому Бах отстраняет наших. А это правда?
а президента мы можем выбрать? А отказаться идти на СВО? а митинговать? и так далее
а по мнению власти никакого личного мнения не должно быть.
А право на развитие может быть не обеспечивается ? Есть бесплатные и платные вузы, получай образование, какие проблемы ? Есть интернет, ищи подходящую профессию, разве кто-то мешает ?
А, так это Запад проводит СВО? тогда другое дело