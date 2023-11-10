Конькобежец Алдошкин нашел потерянный паспорт. Сообщалось, что он рискует пропустить этап Кубка России

Теги сборная России (коньки) Кубок России Даниил Алдошкин Коньки/шорт-трек

Конькобежец Даниил Алдошкин нашел потерянный паспорт.

Об этом заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев. Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что из-за потерянного документа Алдошкин рискует пропустить второй этап Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге 17-19 ноября.

«Все нормально, а это какие-то протухшие новости. Алдошкин уже нашел паспорт», – сказал Гуляев.

Алдошкин – серебряный призер Олимпиады-2022 в командной гонке.

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