Конькобежец Алдошкин нашел потерянный паспорт. Сообщалось, что он рискует пропустить этап Кубка России

Конькобежец Даниил Алдошкин нашел потерянный паспорт.

Об этом заявил президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев. Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что из-за потерянного документа Алдошкин рискует пропустить второй этап Кубка России, который пройдет в Санкт-Петербурге 17-19 ноября.

«Все нормально, а это какие-то протухшие новости. Алдошкин уже нашел паспорт», – сказал Гуляев.

Алдошкин – серебряный призер Олимпиады-2022 в командной гонке.