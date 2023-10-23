«Бегать только Кубки и чемпионат России мне неинтересно». Призер ЧМ в конькобежном спорте Румянцев завершил карьеру и стал тренером в Китае

Призер ЧМ в конькобежном спорте Румянцев завершил карьеру и стал тренером в Китае.

Румянцеву 36 лет, он двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (2019, 2021) и трехкратный серебряный призер чемпионатов Европы (2018, 2020).

– Я закончил в мае. Написал письмо в РУСАДА, в ADAMS, в ISU, что официально завершил спортивную карьеру. Я долго откладывал этот момент. Меня звали тренироваться в России в команду, но я уже понял, что по некоторым причинам в команде не буду.

Начал тренироваться в Китае, планировал приехать на чемпионат России, но на велотренировке травмировался, возникли в связи с этим определенные проблемы, и для себя в какой-то момент понял, что все, я больше не хочу.

Плюс вся эта ситуация, в которой можно бегать только Кубки России и чемпионат России, это мне неинтересно. Я хочу верить, что сборная России вернется на международную арену в ближайшем будущем, но пока перспектив мало. <...>

– Ты из тех спортсменов, которые всегда говорили себе: никогда не буду тренером?

– Я не отрицал для себя такой возможности. К тому же тут все сложилось в одно. И теперь работаю со сборной командой Китая, вхожу в тренерский штаб.

– Тренируешь мужскую команду?

– В прошлом году была мужская команда на длинных дистанциях, сейчас такого подразделения нет, работаем все вместе, у нас одна большая команда. Все-таки после Олимпиады у меня сломалось что-то внутри как у спортсмена, вот и все. Я тренировался, но перестал получать удовольствие от этого всего.

– Гражданство сменить не предлагали?

– Предлагали, но это не моя история, вот и все. Наверное, я уже давно для себя решил, что не буду этого делать, – рассказал Румянцев.