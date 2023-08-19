Даниил Алдошкин: «Настраивал себя, что международные соревнования – это роскошь, которая пока для нас недоступна. Надо привыкать к новым реалиям»

Даниил Алдошкин рассказал об отстранении сборной от международных турниров.

Алдошкин – серебряный призер Олимпийских игр в конькобежном спорте.

— Не подсели эмоционально летом, когда ISU снова не принял решения по возможному допуску?

— Я и не жил с мыслью, что вот летом нас допустят. Настраивал себя на то, что международные соревнования — это роскошь, которая в ближайшее время для нас недоступна. Длительное время придется бегать в России, надо привыкать к новым реалиям.

Если смотреть на те призовые, которые выделили нам на Спартакиаду сильнейших, конечно, они на порядок меньше, чем на международных соревнованиях. На чемпионате России призовые еще меньше.

— Вы не жалеете, что выбрали этот вид спорта? Вы в том возрасте, когда во все сферы двери открыты.

— Никогда в жизни не буду об этом жалеть. Спорт уже очень многое дал в плане становления как личности, в плане самореализации. Про материальную составляющую не буду говорить, это по большей части бессмысленно.

— Для вас бессмысленно, а многие виды спорта из обидной колонки «другие» сравнивают себя с футболистами по доходам. А еще сравнивают с фигуристами, да и с биатлонистами тоже.

— Они на порядок лучше живут, чем мы. И да, мы можем обсудить это за обедом, но это не то, за что я переживаю, и не то, что расстраивает меня на постоянной основе. Если бы я знал, как можно развивать наш вид спорта в России, я бы сказал, – отметил Алдошкин.