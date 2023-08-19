Алдошкин о свадьбе с Ефременковой: «Когда сказал тренеру, он открыл таблицу в Excel и озвучил сроки и дату, когда мы можем свадьбу сыграть»

Конькобежец Даниил Алдошкин рассказал о свадьбе с Екатериной Ефременковой.

— Вы женились! Расскажите, как вообще все это планировалось?

— Тренеру сказал, что женюсь, еще в конце прошлого сезона. Предложение Кате сделал перед Спартакиадой молодежи в Челябинске. Приехал, пробежал, поужинали с Виктором Александровичем (Сивковым), и вот за ужином я ему сказал. Он сразу открыл таблицу в Excel — он в Excel работает у нас лучше продвинутых!

— И он занес в таблицу «Алдошкин женится на Ефременковой»?

— Практически. Озвучил сроки и дату, когда мы можем свадьбу сыграть. Катя ведь тоже тренируется в его группе. В общем, тренер сказал в августе, значит, в августе.

— В остальных аспектах организации свадьбы Виктор Александрович не участвовал?

— Нет, на этом его вклад в организацию свадьбы закончился!

— Шутки шутками, а теперь вы на сборы ездите вместе с женой?

— Да. Много слышал отзывов от ребят, которые женаты и вместе ездят на сборы, но меня эта ситуация не напрягает.

— Да и у Кати график сумасшедший — не успеешь опомниться, она уже на шорт-треке.

— Действительно так. Да и в принципе мы пересекаемся только в свободное время, потому что в нашей группе есть разделение на команды во время сбора, – сказал Алдошкин.