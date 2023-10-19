Журова о россиянах на Олимпиаде: «Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца»

Светлана Журова считает, что российских атлетов подстрекают к статусу «беженцев».

«К сожалению, Олимпийский комитет России (ОКР) никак не сможет поддержать российских спортсменов, которые примут участие в Олимпийских играх в нейтральном статусе. Потому что эта история касается не только комитета, а Российской Федерации в целом.

Международный олимпийский комитет (МОК) твердо и четко заявил: никакой поддержки ОКР и РФ быть не должно. Под это понятие можно подогнать все что угодно: это может быть Министерство спорта, это могут быть отдельные физические и юридические лица из нашей страны, даже родители спортсмена могут подпасть под это понятие.

Таким образом, Евросоюз пытается сделать так, чтобы спортсмены согласились на статус беженца. Я это говорила еще с самого начала. Они пытались воздействовать на Путина, мол, он сам запретит ехать без флага и гимна. Но не получилось.

Теперь они отстранили наш комитет и стали близки на шаг к этому. Делается все, чтобы обесчестить Россию как государство», – заявила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

По мнению Журовой, санкции в отношении ОКР могут быть отменены в ближайшие годы.

«ОКР ждет отмены санкций к 2028 году? Это может произойти и раньше, ведь все зависит от событий на Украине. Мне кажется, Станислав Поздняков делает позитивный прогноз на будущее с оглядкой на США, где наших юниоров допускают к состязаниям под флагом и гимном. Вы удивитесь, но там это не запрещено, в отличие от стран Евросоюза. Американским спонсорам невыгодно, чтобы кого-то отстраняли.

Почему европейские спонсоры не поступают так же? Все дело в разных идеологиях. Есть хороший полицейский, а есть плохой. Евросоюзу отведена роль второго. Все дело в таких нюансах. В связи с этим такие прогнозы на Олимпиаду [2028 года] в США.

Могут ли повлиять на это выборы президента? Новый президент всегда следует иному курсу. Будем верить в лучшее», – отметила Журова.