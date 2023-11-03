Гуляев о заявлении МОК: «В отношении России работает принцип коллективной ответственности, а когда дело касается других, допустимы двойные стандарты?»

Николай Гуляев заявил, что руководители МОК давно не опираются на здравый смысл.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Признаться, мне даже не хочется обсуждать это заявление. Складывается такое ощущение, что руководители организации при принятии того или иного решения уже давно не опираются на здравый смысл. Получается, что в отношении России работает принцип коллективной ответственности, а когда дело касается других, допустимы двойные стандарты?

Это откровенное нарушение всех олимпийских принципов со стороны ответственных чинов МОК. Уверен, Пьер де Кубертен был бы в полном ужасе, если бы увидел, во что сегодня превратили его великое детище», – сказал президент Союза конькобежцев России.

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм