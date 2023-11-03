Павел Колобков: «Надеюсь, что МОК станет последователен в своих действиях и будет отстаивать интересы всех олимпийцев без исключений»

Экс-министр спорта России призвал МОК быть последовательным.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».

«Если данное заявление звучит в отношении спортсменов из Израиля или Палестины, то это даже хорошо.

Надеюсь, что станет последователен в своих действиях и будет придерживаться этих же принципов в отношении российских атлетов, отстаивая интересы всех олимпийцев без исключений.

Теперь у наших руководителей будет еще один аргумент при диалоге с и со всей организацией», – сказал .

На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм