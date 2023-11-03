Павел Колобков: «Надеюсь, что МОК станет последователен в своих действиях и будет отстаивать интересы всех олимпийцев без исключений»
Экс-министр спорта России призвал МОК быть последовательным.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) напомнил атлетам об ответственности за дискриминацию на фоне конфликта в секторе Газа: «Спортсмены не могут нести ответственность за свои правительства».
«Если данное заявление звучит в отношении спортсменов из Израиля или Палестины, то это даже хорошо.
Надеюсь, что МОК станет последователен в своих действиях и будет придерживаться этих же принципов в отношении российских атлетов, отстаивая интересы всех олимпийцев без исключений.
Теперь у наших руководителей будет еще один аргумент при диалоге с Томасом Бахом и со всей организацией», – сказал Павел Колобков.
На фоне конфликта Израиля и Палестины Бах сказал, что спортсмены не отвечают за действия политиков. Хммм
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