Спортивный юрист Анна Анцелиович объяснила позицию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в деле фигуристки Камилы Валиевой.

13 января дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА, который является независимым органом, признал Валиеву невиновной по допинг-делу. Однако сегодня стало известно, что РУСАДА обжаловало это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Здесь есть три стороны, которые обжалуют. В WADA (Всемирном антидопинговом агентстве) сказали, что просят четыре года. То есть они посчитали, что нет оснований для вообще какого-то снижения, поэтому просят стандартную санкцию.

В ISU (Международном союзе конькобежцев) сказали, что хотят, чтобы просто отменили решение. Такую же позицию они занимали во время Олимпийских игр, когда рассматривали отстранение Камилы.

Что касается РУСАДА, то, исходя из их позиции, они полагают, что отсутствия вины или халатности действительно не было. Но при этом была незначительная вина или халатность. Они претендуют на предупреждение или выговор. РУСАДА полагает, что необходимо применить пункт по незначительной вине и халатности: по ее минимальной части – это легкая минимальная вина.

Все эти процедуры будут объединены в одну. Нет такого, что все три позиции будут рассматриваться отдельно. Будет предоставлено слово спортсменке, представителю РУСАДА и ВАДА. Все будут добиваться своего. Про шансы говорить тяжело, потому что материалов дела не видела, поэтому об успехе той или иной стороны судить тяжело.

Юридическая возможность для предупреждения спортсменке есть. Она защищённое лицо – в их отношении установлена более гибкая система санкций. Несмотря на то что триметазидин не особая субстанция, Камила может юридически доказать незначительную вину и получить предупреждение. То есть юридически такая возможность есть», – сказала Анцелиович.

РУСАДА обжаловало решение признать Валиеву невиновной по делу о допинге