Станислав Поздняков: «Наша цель – занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Лос-Анджелес-2028 Легкая атлетика

Станислав Поздняков рассказал, когда снимут санкции с российского спорта.

«Наша цель – занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа.

Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация поменяется. Да она уже меняется», – сказал глава ОКР на пленарном заседании в рамках форума «Россия – спортивная держава».

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19 комментариев

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Katerina Sunny
К тому времени может и самого Позднякова уже в ОКР не будет, а планы по привычке строит аж на 5 лет.
+7
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sintenced
Это можно расценивать как инсайд о состоянии здоровья бункерного?
+8
-3
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Domian
Если моль наконец свергнут, то все возможно.
+5
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Varvar27
Ответ IntoTheRainBow
"Или шах помрет, или ишак сдохнет" (с) Ходжа Насреддин
Ишака жалко
+4
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IntoTheRainBow
"Или шах помрет, или ишак сдохнет"

(с) Ходжа Насреддин
+4
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maks44
Ответ IntoTheRainBow
"Или шах помрет, или ишак сдохнет" (с) Ходжа Насреддин
Скорей бы уж шах...
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Nojevilka
Ответ Katerina Sunny
К тому времени может и самого Позднякова уже в ОКР не будет, а планы по привычке строит аж на 5 лет.
Так не ему же отвечать потом за эти слова) Следующий скажет - "Ну это Поздняков обещал, я такого не говорил".
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Dina2
Надежда наш компас земной)
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Varvar27
Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе
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mnogokotin3
Ответ Katerina Sunny
К тому времени может и самого Позднякова уже в ОКР не будет, а планы по привычке строит аж на 5 лет.
цикл распила
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Lana74
Да, всего-то ничего, 5 лет подождать
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Ничего Нового
Наша цель - коммунизм!
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hett
🤡
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Anabelle1226
Главное,побольше красивых слов и обещаний
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sled
Мне кажется, он не верит в успех СВО(
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Al561
Он что-то знает?))
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mnogokotin3
Ответ sintenced
Это можно расценивать как инсайд о состоянии здоровья бункерного?
рип помойка )
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