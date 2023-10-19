Станислав Поздняков: «Наша цель – занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты»
Станислав Поздняков рассказал, когда снимут санкции с российского спорта.
«Наша цель – занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа.
Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация поменяется. Да она уже меняется», – сказал глава ОКР на пленарном заседании в рамках форума «Россия – спортивная держава».
(с) Ходжа Насреддин