Станислав Поздняков: «Наша цель – занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты»

Станислав Поздняков рассказал, когда снимут санкции с российского спорта.

«Наша цель – занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа.

Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация поменяется. Да она уже меняется», – сказал глава на пленарном заседании в рамках форума «Россия – спортивная держава».