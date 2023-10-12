Матыцин об отстранении ОКР: «МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность»

Олег Матыцин заявил о тотальной зависимости МОК от конъюнктуры.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность.

При этом до сих пор не сформулировано четких обоснованных критериев допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, а в разных видах спорта международные федерации устанавливают свои правила игры и игнорируют рекомендации МОК.

Это лишь подтверждает, что в нынешнем виде МОК в нужной мере уже не представляет и не защищает интересы мирового спорта и спортсменов и значительно теряет вес и компетенции как международный регулятор.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной.

Мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.