Матыцин об отстранении ОКР: «МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность»

Теги МОК Олимпийская сборная России ОКР Олег Матыцин Министерство спорта России Париж-2024 Политика Легкая атлетика

Олег Матыцин заявил о тотальной зависимости МОК от конъюнктуры.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в его состав представительств ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

«Принимая подобные решения, МОК демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность.

При этом до сих пор не сформулировано четких обоснованных критериев допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, а в разных видах спорта международные федерации устанавливают свои правила игры и игнорируют рекомендации МОК.

Это лишь подтверждает, что в нынешнем виде МОК в нужной мере уже не представляет и не защищает интересы мирового спорта и спортсменов и значительно теряет вес и компетенции как международный регулятор.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области – регионы Российской Федерации, их спортсмены обладают равными возможностями участия в соревнованиях на территории России и в составе российской сборной.

Мы обеспечиваем все необходимые условия для того, чтобы они были частью национальной системы спорта и обладали всеми социальными гарантиями», – сказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

18 комментариев

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shahmur
Все вокруг виноваты. Один он с дедом дартаньян.
+24
-3
+21
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Антиглор17
Зато какие у нас все независимые, без деда даже лимит на РФПЛ решить не могут какой нужен, ждет мнения светочи по всем вопросам.
+20
-2
+18
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гога11
Плачет Валуев, плачет Матыцын,
Журова плачет, знакомые лица.
+11
-1
+10
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Зоновский петух
Да все уже поняли ничтожность этих организаций, подлость завистливых западных партнеров. Зачем только великая и могучая Русь все пытается залезть в эти прогнившие структуры?! Они же нас все время надувают! Разве мы не выглядим от этого как куколды?
+10
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Лопушок
ОКР демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность
+6
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Viks
Когда мы увидим на двери Позднякова: "ОКР закрыт - все ушли на фронт"?
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ гога11
Плачет Валуев, плачет Матыцын, Журова плачет, знакомые лица.
Индийское кино какое-то
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Девушка Безимени
высказываются исключительно самостоятельные
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ARIGAMI ARIGAMI
Им ведь не нравилось, что без гимна с нейтральным флагом. Их выслушали и уважительно отнеслись к политической позиции
+4
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Блинчик
Спасибо папе Стасу за светлое будущее российского спорта! Ура!
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Блинчик
Как любил говорить папа Тарасовой, ищите всё в себе.
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iPatrick
У меня кончилось шампанское отмечать эти ежедневные победы.
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Vadim Bondaruk
Для таких как он авторитет и самостоятельность это когда повысил пенсионный возраст хотя люди против, но тебе насрать, ты же авторитет и самостоятелен
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Atsuktuvas
"Сюда я больше не ездок!" (с)
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Олег Кузнецов
Ответ shahmur
Все вокруг виноваты. Один он с дедом дартаньян.
Ну да, спорт-это политика...Так и у нас это так же...
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Ярик01
Ответ Лопушок
ОКР демонстрирует тотальную зависимость от политической и бизнес-конъюнктуры, теряя авторитет и самостоятельность
Было бы чего терять
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