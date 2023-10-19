Гуляев о спортивных парадах: «Очень важно сделать это грамотно, с душой. Это важная составляющая патриотического воспитания и пропаганды»

Теги Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) Коньки/шорт-трек

В Союзе конькобежцев России поддержали идею о проведении спортивных парадов.

Ранее соответствующее предложение одобрил президент страны Владимир Путин.

«Без прошлого нет будущего, и если вспомнить великое и могучее государство Советский Союз, то парады физкультурников проводились постоянно, в том числе на Красной площади.

И вся страна, затаив дыхание, наблюдала тогда, как молодые и стройные граждане СССР шли красивым шагом по главной площади своей страны. Это добавляло энтузиазма и веры в светлое будущее как у самих марширующих, так и у миллионов зрителей.

Очень важно сделать это (проведение парадов – Sports.ru) грамотно, с душой. Большинство спортсменов остаются патриотами, которые реально гордятся своей страной и отдадут все для того, чтобы в честь их побед звучал гимн России.

Проведение спортивных парадов – это важная составляющая патриотического воспитания и пропаганды. Я думаю, именно поэтому президент нашей страны поддержал идею возобновления спортивных парадов», – сказал президент Союза конькобежцев России и олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев.

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4 комментария

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Ебздрогыч
Когда настоящее планомерно, эффективно убивает будущее - остается только гордиться прошлым
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Yndestad
Найдется ли в России своя Лени Рифеншталь, чтоб это запечатлеть?)
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Ихарь Окенфэйлов
Сегодня что, какой то день особенный? ) Каждая вторая новость про парады, про политику, от деда нашего кучу постов издали
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Кукушкин
Точно знаю, что страстно желаемые примыкающими к властям предержащим пафосные физкультурные парады имеют место быть в братской Северной Корее. Не могу исключить, что из проводят в родном и любимом Китае. А где еще их проводят на государственном уровне? Теряюсь в догадках. Подскажите, плз. Заранее благодарен.
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