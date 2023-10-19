Гуляев о спортивных парадах: «Очень важно сделать это грамотно, с душой. Это важная составляющая патриотического воспитания и пропаганды»

В Союзе конькобежцев России поддержали идею о проведении спортивных парадов.

Ранее соответствующее предложение одобрил президент страны Владимир Путин.

«Без прошлого нет будущего, и если вспомнить великое и могучее государство Советский Союз, то парады физкультурников проводились постоянно, в том числе на Красной площади.

И вся страна, затаив дыхание, наблюдала тогда, как молодые и стройные граждане СССР шли красивым шагом по главной площади своей страны. Это добавляло энтузиазма и веры в светлое будущее как у самих марширующих, так и у миллионов зрителей.

Очень важно сделать это (проведение парадов – Sports.ru) грамотно, с душой. Большинство спортсменов остаются патриотами, которые реально гордятся своей страной и отдадут все для того, чтобы в честь их побед звучал гимн России.

Проведение спортивных парадов – это важная составляющая патриотического воспитания и пропаганды. Я думаю, именно поэтому президент нашей страны поддержал идею возобновления спортивных парадов», – сказал президент Союза конькобежцев России и олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев.