Гуляев о санкциях МОК: «Ребята не устают «радовать» нас своими креативами. Лучше бы посмотрели Олимпийскую хартию, где написано, что спорт вне политики»

Глава Союза конькобежцев России назвал «креативом» новые санкции МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) решить отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Это в тренде их политики и позиции, ничего удивительного в этом решении нет. Эти ребята не устают нас в таком плане «радовать» своими креативами. Придумывают новые и новые истории.

Лучше бы посмотрели Олимпийскую хартию, где написано, что спорт вне политики», – сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?