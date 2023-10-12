Гуляев о санкциях МОК: «Ребята не устают «радовать» нас своими креативами. Лучше бы посмотрели Олимпийскую хартию, где написано, что спорт вне политики»

Теги МОК ОКР Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) Политика Коньки/шорт-трек

Глава Союза конькобежцев России назвал «креативом» новые санкции МОК.

Сегодня Международный олимпийский комитет (МОК) решить отстранить Олимпийский комитет России (ОКР).

«Это в тренде их политики и позиции, ничего удивительного в этом решении нет. Эти ребята не устают нас в таком плане «радовать» своими креативами. Придумывают новые и новые истории.

Лучше бы посмотрели Олимпийскую хартию, где написано, что спорт вне политики», – сказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

Новое отстранение нашего спорта: за что наказан ОКР?

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