Николай Гуляев: «Вычеркнуть Россию из конькобежного спорта, фигурного катания с нашими традициями, победами не получится»

Теги сборная России (коньки) ISU Николай Гуляев ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная России (шорт-трек) Коньки/шорт-трек

Николай Гуляев высказался о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.

«Этот сезон мы пропускаем однозначно. Может быть, что‑то произойдет весной, хотя судя по тому, что происходит в последнее время, я в этом очень не уверен.

Вычеркнуть Россию из конькобежного спорта, фигурного катания с нашими традициями, победами не получится.

Мы оставили и внесли очень заметный вклад в дело развития и популяризации этих замечательных видов спорта не только в стране, но и в мире в целом», – сказал глава Союза конькобежцев России. 

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1 комментарий

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Самая цитируемая и вообще недура
Господа чиновники, прозрейте, уже все ПОЛУЧИЛОСЬ.
Хватит ныть. Пора принять и жить как есть. Это надолго.
+3
0
+3
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