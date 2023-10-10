Николай Гуляев: «Вычеркнуть Россию из конькобежного спорта, фигурного катания с нашими традициями, победами не получится»

Николай Гуляев высказался о недопуске россиян к турнирам под эгидой ISU.

«Этот сезон мы пропускаем однозначно. Может быть, что‑то произойдет весной, хотя судя по тому, что происходит в последнее время, я в этом очень не уверен.

Вычеркнуть Россию из конькобежного спорта, фигурного катания с нашими традициями, победами не получится.

Мы оставили и внесли очень заметный вклад в дело развития и популяризации этих замечательных видов спорта не только в стране, но и в мире в целом», – сказал глава Союза конькобежцев России.

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