Фаткулина о возвращении к стартам: «Сейчас меня больше всего мотивирует, что Спартакиада будет в Челябинске. Я должна выступить, это важно для популяризации коньков»

Теги Спартакиада сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина Кубок России Коньки/шорт-трек

Призер Сочи-2014 Ольга Фаткулина рассказала о возвращении к соревнованиям.

33-летняя российская конькобежка пропустила прошлый сезон из-за беременности. В ноябре она выступит на этапе Кубка России в Коломне.

«Пятисотку» точно побегу, а по 1000 метров еще не знаю – посмотрю, как самочувствие будет.

Сейчас меня больше всего мотивирует, что Спартакиада будет в Челябинске. Я понимаю, что коньки в Челябинске не так хорошо развиваются, а у меня много болельщиков, которые хотят быть похожими для меня.

Я должна выступить. Это важно для популяризации коньков», - сказала серебряный призер Олимпиады-2014.

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