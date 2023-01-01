Ольга Фаткулина: «Год был тяжелым морально и физически, но это был колоссальный опыт. Думаю, этот опыт пригодится будущим поколениям спортсменов»
Чемпионка мира по конькобежному спорту Ольга Фаткулина поделилась впечатлениями от прошедшего 2022 года.
«Этот год для меня был удивительным – столько принес всяких болезней, много пережитого. Я столько пережила, что стала морально только сильнее.
Поэтому хоть он и был тяжелым и морально, и физически, но это был колоссальный опыт.
Думаю, этот опыт пригодится будущим поколениям спортсменов, мне, моим детям», – сказала Фаткулина.
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