Ольга Фаткулина продолжит спортивную карьеру. Она пропустила сезон-2022/23

Конькобежка Ольга Фаткулина продолжит спортивную карьеру.

Фаткулина – серебряный призер Сочи-2014 на дистанции 500 м. Она пропустила сезон-2022/23.

Спортсменка планирует летом приступить к тренировкам, чтобы выступить на зимней Спартакиаде в 2024 году.

«Я обязательно вернусь, ведь в Челябинске будет Спартакиада, в которой буду участвовать. У меня все замечательно, летом я приступлю к моим специфическим тренировкам конькобежца», – сказала Фаткулина.