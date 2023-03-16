Ольга Фаткулина продолжит спортивную карьеру. Она пропустила сезон-2022/23

Теги Спартакиада сборная России жен (коньки) Ольга Фаткулина ТАСС Коньки/шорт-трек

Конькобежка Ольга Фаткулина продолжит спортивную карьеру.

Фаткулина – серебряный призер Сочи-2014 на дистанции 500 м. Она пропустила сезон-2022/23. 

Спортсменка планирует летом приступить к тренировкам, чтобы выступить на зимней Спартакиаде в 2024 году. 

«Я обязательно вернусь, ведь в Челябинске будет Спартакиада, в которой буду участвовать. У меня все замечательно, летом я приступлю к моим специфическим тренировкам конькобежца», – сказала Фаткулина.

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1 комментарий

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Yurij Zhemchuzhnikov
Могли бы написать , что дочку родила .
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