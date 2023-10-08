Семен Елистратов: «Президент нашей большой страны должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе»

Теги Владимир Путин ОКР шорт-трек ФКСР (Союз конькобежцев России) сборная России (шорт-трек) Министерство спорта России Семен Елистратов Коньки/шорт-трек

Семен Елистратов надеется вернуться на международные старты.

– Я и все, кто тренируется с Максимовым Андреем Ивановичем, знаем, что объем тренировок летней подготовки заложен такой, который позволит выступать на высоком уровне на международной арене, если вдруг скажут, что настало время представлять страну на международных соревнованиях.

Да и я сам, несмотря на то, что мы бегаем внутри России, отношусь к себе максимально требовательно.

– Верите в то, что допуск может случиться уже сейчас?

– У меня эта вера остается, как и у многих больших спортсменов. В любом случае, как бы ни сложилось, считаю, что нужно быть честным перед самим собой, перед тренерским штабом и теми, кто меня поддерживает. В период без международных стартов я все равно не даю себе расслабиться. Конечно, верю и надеюсь, что в светлом будущем мы будем выступать на международной арене.

Читаю интервью об окончании карьеры, и там в 90% случаев основной причиной чаще всего называется отсутствие международной практики.

– Самый распространенный вопрос сейчас – готовы выступать в нейтральном статусе?

– Это очень хороший вопрос на самом деле. Есть разница между тем, как мы выступали в нейтральном статусе в 2018-м, под ограничениями в 2022-м, и тем, что предлагается сейчас. Мне кажется, в этой ситуации должен президент нашей большой страны сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе. Хотелось бы и от министерства спорта, и от Олимпийского комитета России, и от президента Союза конькобежцев конкретики в этом вопросе.

Так что пока не могу дать однозначный ответ. Слишком от многих факторов это зависит, да и какие обстоятельства будут в ближайшем будущем, мы не знаем, – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?

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32 комментария

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Igor Vladimirov
рабы
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Люблю макароны
Не могу с утра в туалет сходить - президент не сказал можно или нет
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velvetdust2008
Родина это не жопа президента
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Ф_Крюгер
Ответ Igor Vladimirov
рабы
Скорее, крепостные...
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Биомеханоид
Ответ Люблю макароны
Не могу с утра в туалет сходить - президент не сказал можно или нет
- Вам нужно в уборную? - любезно спросил Швейка вахмистр.- Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?
- Совершенно верно. Мне нужно "по-большому", господин вахмистр,- ответил Швейк.
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mihrutkanik
А ты сам решить не можешь что-ли? Тебе обязательно нужен кто то чтобы стоял над тобой и говорит что и как? Что за народ
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senderoluminoso
Скажи барин..
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Денис Давыдов
в стране с населением более 140 млн человек только один человек может решать все вопросы.
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Артём Ларсон
У собаки не может быть своего мнения, только воля хозяина
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Cruel Snake
Крепостное право для них никто не отменял
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Олег Кузнецов
Ответ Igor Vladimirov
рабы
Огласите список из двух пунктов, что Елистратов может сделать сам, без разрешения президента.
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DenSpM
президент нашей большой страны(с)
и тут не смог удержаться и лизнуть
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Eduard Rastryopin
Спорт вне политики.Российская версия.
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Крыс Пол
Удивляет, как Балабанов в 2002 году предсказал нынешнюю ситуацию, где все ждут того, что скажет лидер нации.
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Rakoth
Все как обычно, то орут про спорт вне политики, то что президент должен решить, но противоречия тут никто не видит
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OlegLawyer
Вот приедет барин, барин нас рассудит. . Холопы
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партия сказала надо, есть ответил комсомол
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Олег Соколов
Как же повезло много миллионной стране.....
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ГЕНПЛАН
Ответ Ф_Крюгер
Скорее, крепостные...
Разве есть в какое-то отличие крепостного от раба?
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Mbest77
Если президент должен решать, то это политическое вмешательство в спорт, что запрещено олимпийской хартией и другими международными спортивными законами.
То есть, если президент разрешит, то за это могут дисквалифицировать )
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krash_artem
Ответ mihrutkanik
А ты сам решить не можешь что-ли? Тебе обязательно нужен кто то чтобы стоял над тобой и говорит что и как? Что за народ
Кто за девушку платит, тот её и танцует. Без участия государства они своей конькобежкой не то что на бутерброд с маслом не заработают, на хлеб вряд ли хватит.
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Артём Сергеев
вот и катимся мы вниз, из-за того,что всё зависит от мелкого чемоданоносца
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Паломей Корзинкин
«Президент нашей большой страны должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе»

А собственной головы нет?
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R Kukhov
А интервью президент разрешил?
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maxoc
Почему то все ждут ответа от президента или его решения. Даже прямые линии, когда у кого то крыша течет или козырёк у подъезда отваливается, обращается к президенту. Разве это нормально, что у нас никто больше не может ничего решить без слова сверху?
Разве президент должен за козырёк отвечать и давать люлей за то что его не сделали? Тоже и здесь должен сказать выступаем или нет. У вас есть своё руководство пусть и решает
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