Семен Елистратов: «Президент нашей большой страны должен сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе»

Семен Елистратов надеется вернуться на международные старты.

– Я и все, кто тренируется с Максимовым Андреем Ивановичем, знаем, что объем тренировок летней подготовки заложен такой, который позволит выступать на высоком уровне на международной арене, если вдруг скажут, что настало время представлять страну на международных соревнованиях.

Да и я сам, несмотря на то, что мы бегаем внутри России, отношусь к себе максимально требовательно.

– Верите в то, что допуск может случиться уже сейчас?

– У меня эта вера остается, как и у многих больших спортсменов. В любом случае, как бы ни сложилось, считаю, что нужно быть честным перед самим собой, перед тренерским штабом и теми, кто меня поддерживает. В период без международных стартов я все равно не даю себе расслабиться. Конечно, верю и надеюсь, что в светлом будущем мы будем выступать на международной арене.

Читаю интервью об окончании карьеры, и там в 90% случаев основной причиной чаще всего называется отсутствие международной практики.

– Самый распространенный вопрос сейчас – готовы выступать в нейтральном статусе?

– Это очень хороший вопрос на самом деле. Есть разница между тем, как мы выступали в нейтральном статусе в 2018-м, под ограничениями в 2022-м, и тем, что предлагается сейчас. Мне кажется, в этой ситуации должен президент нашей большой страны сказать, выступаем мы или нет в нейтральном статусе. Хотелось бы и от министерства спорта, и от Олимпийского комитета России, и от президента конькобежцев конкретики в этом вопросе.

Так что пока не могу дать однозначный ответ. Слишком от многих факторов это зависит, да и какие обстоятельства будут в ближайшем будущем, мы не знаем, – сказал олимпийский чемпион по шорт-треку.

«Нейтральный статус – вытирание ног о нас. Буду выступать, только если Путин скажет». Как вам принципы мультичемпиона Кулижникова?