Помощник Путина Левитин: «Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать или нет. Идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам»

Теги Владимир Путин МОК ОКР Игорь Левитин Министерство спорта России Азиатские игры Политика Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

Помощник президента РФ заявил о диктате МОК в отношении олимпийских комитетов.

В январе Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам участвовать в летних Азиатских играх-2023 в Ханчжоу. Но в сентябре Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что выступление россиян невозможно в силу «технических причин».

«Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Международные федерации делают все, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК.

Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет.

Сейчас идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам. Это еще больше подчеркивает все проблемы.

Печально, это уже чистая политика, а не спорт, но президент, Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ делают все, чтобы наши спортсмены всегда были при деле, делается все для проведения соревнований в России и приглашения иностранных друзей в нашу страну», – сказал помощник президента России Игорь Левитин.

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23 комментария

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Pasha0403
электронно поучаствуете игорек
+23
-1
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Инженер-конструктор
Опять надули? Да что же это делается?!
+19
-2
+17
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Jhon
Каково это оказаться "в шкуре" обычных жителей РФ?
+14
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Obdob
обманули дурачка на четыре кулачка
+11
0
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Sergei Zaika
Надууули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос... с)
+12
-2
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Mikl_5555
об-ма-ну-ли
+8
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Winnie28
Я уже начал скучать по слову "диктат".
+5
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drfrimen
Да что же такое) Опять обманули? Что вы за лохи что вас все время обманывают, то с Минском, то с зерном, то с олимпиадой?) Совсем не справляются с обязанностями)
+4
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+4
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Mikl_5555
на-дууу-ли
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Atsuktuvas
Вот оно как получилось - даже МОК не сдюжали... А мир переустраивать собрались...
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bellyashe
Ответ Sergei Zaika
Надууули. Просто нагло обманули. Нас просто водили за нос... с)
«кто тебе сказал, что вас подставили? вас ки-ну-ли, Серёжа, как л#х#в последних, как школьников!»
+2
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Федуард Климкин
Нас опять обманули наши глубокоуважаемые партнеры! НА-ДУ-ЛИ!
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Павел Мельников
Обманули!.. Кхе-кхе...
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R Kukhov
Русский людей обижают
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Самая цитируемая и вообще недура
Какой позор и унижение.
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Лука Тони 9
Что же братушки из Китая не помогают,ведь нам по телеку рассказывают что они уже чуть ли не объявили коммунистический поход против Запада ?
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bellyashe
да что ж такое, нас уже и восточные партнеры «надули»!
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Заборостроитель
Кинули просто
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Mbest77
Я вот не понимаю, кто обещал?
Вроде были только высказывания наших чиновников, что бы будем в Азии выступать. Но Азиатские игры под эгидой МОК проходят
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medooo
то есть пообещали и не выполнили???? а-я-яяяяй!
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