Помощник Путина Левитин: «Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать или нет. Идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам»

Помощник президента РФ заявил о диктате МОК в отношении олимпийских комитетов.

В январе Олимпийский совет Азии предложил российским спортсменам участвовать в летних Азиатских играх-2023 в Ханчжоу. Но в сентябре Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что выступление россиян невозможно в силу «технических причин».

«Мы понимаем, что нарушены все основы Олимпийской хартии, сейчас нет решения по выступлению российских и белорусских спортсменов. Международные федерации делают все, чтобы спортсмены выступали, но идут отсылки к МОК.

Как только мы начали согласование в азиатских федерациях, у Олимпийского совета Азии начались проблемы. Нам обещали выступление на Азиатских играх, но сейчас снова думают, допускать нас или нет.

Сейчас идет диктат МОК континентальным олимпийским комитетам. Это еще больше подчеркивает все проблемы.

Печально, это уже чистая политика, а не спорт, но президент, Олимпийский комитет России, Министерство спорта РФ делают все, чтобы наши спортсмены всегда были при деле, делается все для проведения соревнований в России и приглашения иностранных друзей в нашу страну», – сказал помощник президента России Игорь Левитин.