Иоланда Чен: «С учетом трендов на Западе полагаю, что Минспорту и ОКР надо сформировать рекомендации для наших спортсменов на случай поездки на Олимпиаду»
Иоланда Чен призвала сформировать рекомендации в случае поездки россиян на ОИ.
«Считаю, что слова президента о самостоятельном решении россиян по выступлению на Олимпийских играх в Париже вполне обоснованны. Владимир Владимирович (Путин) уже выступал с подобным заявлением в 2018 году. После чего наших спортсменов очень тепло встречали по их возвращении на Родину. Это верный посыл для них без лишнего давления.
Тут речь прежде всего о федерациях тех видов спорта, которые будут допущены к участию. Но с учетом последних трендов на Западе полагаю, что Министерству спорта нашей страны и Олимпийскому комитету России (ОКР) надо сформировать рекомендации для наших спортсменов на случай поездки на Олимпиаду.
Ситуацию с этим необходимо тщательно изучить, но в любом случае говорить об этом пока преждевременно. Более предметные обсуждения должны начаться не раньше октября.
Говоря о деградации Международного олимпийского комитета (МОК), я тоже солидарна с главой государства. Организация постоянно делает что-то противоречивое. На мой взгляд, их позиция держится сейчас только на том, что по нам не принято окончательное решение. Если российские и белорусские спортсмены от них уйдут, то всё развалится», – заявила серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.
Путин об участии россиян в Олимпиаде: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними»
"Инструкция для уезжающих за рубеж"
"Копоть, сажу смыл под душем
Съел холодного язя
И инструкцию прослушал
Что там можно, что нельзя
Там у них пока что лучше бытово
Так чтоб я не отчебучил не того
Он мне дал прочесть брошюру
Как наказ
Чтоб не вздумал жить там сдуру
Как у нас
Будут с водкою дебаты, отвечай
Нет, ребята-демократы,
Только чай
От подарков их сурово отвернись
Мол у самих добра такого завались
...............,............................................
Там буржуазная зараза
Всюду ходит по пятам
Опасайся пуще сглаза
Посторонних связей там
Там шпионки с крепким телом
Ты их в дверь -они в окно
Говори что с этим делом
Мы покончили давно
Могут действовать они
Не прямиком
Шасть в купе, и притвориться мужиком, а сама наложит тола
Под корсет, ты проверяй, какого
Пола твой сосед.
Тут давай его пытать я-
Опасаюсь, маху дам
Как проверить? лезть под платье?
Так схлопочешь по мордам...
И т. д.