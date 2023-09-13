Иоланда Чен: «С учетом трендов на Западе полагаю, что Минспорту и ОКР надо сформировать рекомендации для наших спортсменов на случай поездки на Олимпиаду»

Иоланда Чен призвала сформировать рекомендации в случае поездки россиян на ОИ.

«Считаю, что слова президента о самостоятельном решении россиян по выступлению на Олимпийских играх в Париже вполне обоснованны. Владимир Владимирович (Путин) уже выступал с подобным заявлением в 2018 году. После чего наших спортсменов очень тепло встречали по их возвращении на Родину. Это верный посыл для них без лишнего давления.

Тут речь прежде всего о федерациях тех видов спорта, которые будут допущены к участию. Но с учетом последних трендов на Западе полагаю, что Министерству спорта нашей страны и Олимпийскому комитету России (ОКР) надо сформировать рекомендации для наших спортсменов на случай поездки на Олимпиаду.

Ситуацию с этим необходимо тщательно изучить, но в любом случае говорить об этом пока преждевременно. Более предметные обсуждения должны начаться не раньше октября.

Говоря о деградации Международного олимпийского комитета (МОК), я тоже солидарна с главой государства. Организация постоянно делает что-то противоречивое. На мой взгляд, их позиция держится сейчас только на том, что по нам не принято окончательное решение. Если российские и белорусские спортсмены от них уйдут, то всё развалится», – заявила серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке Иоланда Чен.

Путин об участии россиян в Олимпиаде: «Нужно руководствоваться интересами спортсменов. Решение за ними»