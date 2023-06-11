Дмитрий Губерниев: «Продление отстранения от ISU – формальность. Нужно уже это признать и расслабиться»

Теги сборная России сборная России (коньки) ISU Дмитрий Губерниев шорт-трек сборная России жен (коньки) сборная России (шорт-трек) сборная России жен (шорт-трек) Фигурное катание

Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что ISU продлил отстранение россиян.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Все эти недопуски не имеют никакого значения для нашего спорта. Продление отстранения от ISU – формальность. Нужно уже это признать и расслабиться.

Нам всем нужно делать упор на внутренние соревнования и забыть про международные турниры и организации. С нами никто все равно не захочет участвовать и соревноваться. Развиваем спорт внутри страны! Но, конечно, печально, что на это денег уже не хватает», – сказал Губерниев.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Вся надежда на Этери.. только она может вытянуть на недосягаемый для мира уровень всё наше ФК, так что ИСУ будет просто бледно смотреться с этим уровнем своими мирами и европами.. причём она может вытянуть все виды, а другие наши тренеры за ней подтянутся.. если ей мешать не будут.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rygeek
Ответ Oleandra
Вся надежда на Этери.. только она может вытянуть на недосягаемый для мира уровень всё наше ФК, так что ИСУ будет просто бледно смотреться с этим уровнем своими мирами и европами.. причём она может вытянуть все виды, а другие наши тренеры за ней подтянутся.. если ей мешать не будут.
Боюсь, ничего теперь особо она не вытянет (из карманов родителей учеников). Желающих гробить своих чад четверными и концлагерной диетой сильно поубавиться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий