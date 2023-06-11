Дмитрий Губерниев: «Продление отстранения от ISU – формальность. Нужно уже это признать и расслабиться»
Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что ISU продлил отстранение россиян.
Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.
«Все эти недопуски не имеют никакого значения для нашего спорта. Продление отстранения от ISU – формальность. Нужно уже это признать и расслабиться.
Нам всем нужно делать упор на внутренние соревнования и забыть про международные турниры и организации. С нами никто все равно не захочет участвовать и соревноваться. Развиваем спорт внутри страны! Но, конечно, печально, что на это денег уже не хватает», – сказал Губерниев.
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