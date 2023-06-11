Дмитрий Губерниев: «Продление отстранения от ISU – формальность. Нужно уже это признать и расслабиться»

Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что ISU продлил отстранение россиян.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев ( ) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Все эти недопуски не имеют никакого значения для нашего спорта. Продление отстранения от ISU – формальность. Нужно уже это признать и расслабиться.

Нам всем нужно делать упор на внутренние соревнования и забыть про международные турниры и организации. С нами никто все равно не захочет участвовать и соревноваться. Развиваем спорт внутри страны! Но, конечно, печально, что на это денег уже не хватает», – сказал .