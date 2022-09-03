Екатерина Ефременкова: «У меня была навязчивая идея уже несколько лет – попробовать себя в конькобежном спорте, а тут такая ситуация с сезоном... Когда, если не сейчас?»

Российская шорт-трекистка рассказала, как готовилась к сезону с конькобежцами.

– Виктор Сивков рассказал, как вы тренировались перед сезоном в его команде. Возникает вопрос – в начале сезона у вас будут старты по шорт-треку или по конькобежному спорту?

– И то и другое. Будет Кубок России по шорт-треку и потом уже соревнования по конькобежному спорту.

– Что собираетесь бегать на длинной дорожке?

– Полноценный план пока не обсуждали. Но «длину» точно. Масс-старт, 3000 м и, если получится, командную гонку.

– Как на все это решились?

– У меня была такая навязчивая идея уже несколько лет – попробовать себя в конькобежном спорте, а тут такая ситуация с сезоном... Когда, если не сейчас?

В прошлом сезоне немножечко морально устала от шорт-трека, морально тяжело было. Поэтому были мысли сезон пропустить, как это делает Софья Просвирнова. Думала об этом, но решила, что я не перегорела и не хочу быть полностью без соревнований, без сборов. И так все сложилось, что удалось присоединиться к команде Виктора Александровича Сивкова.

– В ней серьезные стайерские нагрузки. Организм не говорит: «Катя, зачем ты все это затеяла?»

– Я по природе тоже не спринтер, хотя, конечно, такие объемы по велонагрузкам и в штанге никогда не делала. Велосипеда за это межсезонье накрутила больше, чем за всю свою жизнь. В принципе терпимо. Все довольно разумно, мышцы перестраиваются, организм реагирует на нагрузку иначе, чем в шорт-треке.

Но все это очень интересно, и интересно посмотреть, как оно будет именно на соревнованиях и в шорт-треке, и в «коньках», – сказала Ефременкова.