Светлана Журова: «Бах из-за бойкота сам пропустил Олимпиаду, вряд ли хочет такой судьбы спортсменам»

Светлана Журова назвала «политическим пиаром» заявления Украины об Олимпиаде.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 35 стран готовы бойкотировать Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае участия России и Беларуси.

«Во-первых, это может быть. Но, во-вторых, Бах, по-моему, однозначно сказал, что не допустит никаких бойкотов. Гипотетически бойкотировать что-либо – зачем? Это просто политический пиар. Политическое воздействие.

Никто не знает и не понимает, что будет через какое-то время. Такие заявления сейчас делаются для того, чтобы это все звучало и оставалось в повестке», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ.

«Это, безусловно, элемент давления. Но, понимаете, Бах – человек, который из-за бойкота сам пропустил Олимпиаду (1980 года в Москве – Sports.ru), вряд ли хочет такой судьбы спортсменам, которые в этих 35 странах. И не хочет того же россиянам и белорусам – наоборот, он считает, что это неприемлемо. Почему эти две страны должны быть ограждены?

Вопрос, в нейтральном статусе поедем ли мы, но если они хотят бойкотировать – пусть бойкотируют. Бах сразу же сказал, что Украина всех провоцирует на это, подталкивает, ищет сторонников. А потом, вспомните, кто хочет делать политический пиар перед Играми, всегда это делает. Американцы с Тибетом, например. Нарушения прав человека в Китае…

Они до последнего месяца говорили, что могут бойкотировать, призывали… Но поехали? Поехали. И в 2008 году было то же самое, и тоже поехали. Политическую площадку используют до последнего дня, а потом спонсоры говорят: как это ваши спортсмены не поедут?

У нас часть контрактов заключены с учетом участия ваших спортсменов в Играх. Да, на Олимпиаде реклама запрещена, но многие атлеты ассоциируются с конкретными спонсорами. И как это они не поедут?» – отметила Журова.