Бах на вопрос журналиста, выбирает ли МОК между допуском россиян и украинцев: «То, о чем вы говорите, – спекуляция»
Томас Бах назвал спекуляцией предположение, что МОК выбирает между допуском россиян и украинцев.
«То, о чем вы говорите, – спекуляция», – ответил глава Международного олимпийского комитета на вопрос журналиста о предполагаемом выборе между россиянами и украинцами.
«Сейчас мы предоставили международным федерациям рекомендации, и пока мы с вами тут говорим, на чемпионате мира по фехтованию соревнуются как независимые спортсмены в нейтральном статусе из России, так и представители Украины.
До Игр остается год, и пока мы не приняли никаких решений относительно выступления нейтральных спортсменов», – добавил он.
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