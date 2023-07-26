Бах на вопрос журналиста, выбирает ли МОК между допуском россиян и украинцев: «То, о чем вы говорите, – спекуляция»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 ТАСС Легкая атлетика

Томас Бах назвал спекуляцией предположение, что МОК выбирает между допуском россиян и украинцев.

«То, о чем вы говорите, – спекуляция», – ответил глава Международного олимпийского комитета на вопрос журналиста о предполагаемом выборе между россиянами и украинцами. 

«Сейчас мы предоставили международным федерациям рекомендации, и пока мы с вами тут говорим, на чемпионате мира по фехтованию соревнуются как независимые спортсмены в нейтральном статусе из России, так и представители Украины.

До Игр остается год, и пока мы не приняли никаких решений относительно выступления нейтральных спортсменов», – добавил он. 

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