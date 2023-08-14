Премьер-министр Украины заявил, что 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в случае участия России

35 стран готовы к бойкоту Олимпиады в случае участия России и Беларуси.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств.

Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях», – написал Шмыгаль в соцсети.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян, но снимется, если Россия поедет под своим флагом