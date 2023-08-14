Премьер-министр Украины заявил, что 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в случае участия России

Теги Париж-2024 Политика Легкая атлетика

35 стран готовы к бойкоту Олимпиады в случае участия России и Беларуси.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств.

Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях», – написал Шмыгаль в соцсети. 

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Украина готова выступить на Олимпиаде-2024 в Париже в случае допуска россиян, но снимется, если Россия поедет под своим флагом

Опубликовал Лина Лоцик

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    59 комментариев

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    Стэн Смит
    А эти страны с ним в одной комнате?
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    Percival
    35 из 193 стран - это те самые "весь мир с нами"
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    che_guevara
    "И грошей подкиньте" - добавил Шмыгаль
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    Бухло
    Не совсем понял при чём тут "честность спорта", как не относись ты к происходящему
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    furiking
    Возможно даже инопланетяне не прилетят на олимпиаду
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    Aat
    Коалиция за честный спорт не хочет допускать спортсменов по неспортивным причинам. Такой вот честный спорт
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    Александр Беляков
    Одно слово...шмыгаль
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    Фланец
    Есть золотая медаль? Дай!
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    Назарбек Рамунанаев
    а честность то в чем?
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    RUSfan SpartakOV
    Ну конечно,"коллективный "запад в основном...Да мы на вас ..💩.. Скоро на играх БРИКС-ШОС будет больше народу!
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    And-Rover
    Ответ velvetdust2008
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    Как ты почти намекнул что они не такие, как остальные. Почитатель Гитлера.
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    Василий Батарейкин
    Давайте уже окончательно развалим наследие Пьера де Кубертена!
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    Антон Петров
    Дремлет хлопец у дороги, снятся хлопцу перемоги.
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    Сергей Белкин
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    Давайте уже окончательно развалим наследие Пьера де Кубертена!
    уже давно развалили
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    Ритка
    А сама Украина к началу Олимпиады будет существовать?
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    vosmak
    Надо дисквалифицировать саму Украину,за то,что из-за своей беспомощности и никчёмности создала весь этот конфликт.
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    Кефтеме
    Спортсмены то чем могут угрожать этим 35 странам? 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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    Ответ Anton Ilchenko
    Ну какие-нибудь Тувалу, Папуа Новая Гвинея и прочие не претендующие на награды
    А это не страны?
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    africanio
    Интересно Франция в эти 35 стран входит?
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    voroninboris
    Украина, Молдова, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия. Может Грузия, но там на уровне президентки может быть поддержка, но она ничего не решает.
    Где еще 27 стран?
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    artpal
    Так вы же сами съезжать начали, с утра ваш главный по спорту заявлял, что против выступления русских под нейтральным флагом ничего не имеем, типа "не знаем кто такие". А к вечеру опять бойкот. Ну что за люди, а, вы там хотя бы между собой согласуйте заявления
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    45_percent
    Украина и 35 стран - новая "Ось" XXI столетия)
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    voroninboris
    Ответ Алексей Матыгин
    и остальные страны НАТО
    Франция, США, Великобритания бойкотируют олимпиаду? ну конечно)))
    +1
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    And-Rover
    Ответ Batt Monner
    Так демократия это, у разных людей разное мнение) Понимаю, ты не привык
    Демократия это платить оппозиционным партиям чужих стран деньги, свергая правительство. Я понял что тебе нравятся цветные революции.
    +2
    -1
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    Виктор Ш.
    Ну назвал бы эти страны, многие бы оттуда удивились, ну кроме микронезии какой-нибудь
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