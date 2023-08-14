Премьер-министр Украины заявил, что 35 стран готовы бойкотировать Олимпиаду в случае участия России
35 стран готовы к бойкоту Олимпиады в случае участия России и Беларуси.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств.
Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если Россия и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях», – написал Шмыгаль в соцсети.
Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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Где еще 27 стран?